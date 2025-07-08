Persija Jakarta Diperkuat Jordi Amat, Mauricio Souza Tak Pusing Pikirkan Lini Pertahanan

DEPOK – Juru taktik Persija Jakarta, Mauricio Souza girang timnya kedatangan Jordi Amat. Souza optimistis Jordi bakal memperkuat lini pertahanan Persija di Super League 2025-2026.

Jordi menjadi rekrutan anyar Persija Jakarta di bursa transfer Liga 1 2025-2026. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mengikat bek berusia 33 tahun itu selama dua tahun dengan opsi perpanjangan satu musim.

1. Senang Lihat Kualitas Jordi Amat

Eks pemain Johor Darul Takzim (JDT) itu sudah menjalani latihan bersama skuad usai diperkenalkan secara resmi pada Sabtu (5/7) lalu. Souza mengungkapkan Jordi sudah menjalani dua sesi latihan bersama skuad Persija Jakarta.

Souza pun langsung dibuat takjub dengan kualitas Jordi. Berdasarkan penilaiannya, dia mengatakan kalau pemain berlabel Timnas Indonesia tidak akan kesulitan beradaptasi dengan skuad Macan Kemayoran.

"Baru dua sesi latihan, satu di antaranya saat hujan deras (latihan di dalam). Tapi dia pemain hebat. Saya rasa dia tidak akan kesulitan beradaptasi," ujar Souza kepada wartawan termasuk Okezone, Selasa (8/7/2025).

Mauricio Souza (kanan) di sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

2. Tenang Pikirkan Pertahanan

Souza mengatakan Jordi datang ke Persija Jakarta dengan motivasi tinggi. Dengan segudang pengalamannya, dia yakin eks pemain Swansea City itu dapat memberikan dampak positif bagi Macan Kemayoran.

"Seperti yang saya bilang tadi, Jordi adalah pemain hebat. Dia punya karier yang luar biasa dan sangat termotivasi,” sambung Souza.