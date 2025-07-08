Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Diperkuat Jordi Amat, Mauricio Souza Tak Pusing Pikirkan Lini Pertahanan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |19:17 WIB
Persija Jakarta Diperkuat Jordi Amat, Mauricio Souza Tak Pusing Pikirkan Lini Pertahanan
Pemain Persija Jakarta, Jordi Amat. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

DEPOK – Juru taktik Persija Jakarta, Mauricio Souza girang timnya kedatangan Jordi Amat. Souza optimistis Jordi bakal memperkuat lini pertahanan Persija di Super League 2025-2026.

Jordi menjadi rekrutan anyar Persija Jakarta di bursa transfer Liga 1 2025-2026. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mengikat bek  berusia 33 tahun itu selama dua tahun dengan opsi perpanjangan satu musim.

1. Senang Lihat Kualitas Jordi Amat

Eks pemain Johor Darul Takzim (JDT) itu sudah menjalani latihan bersama skuad usai diperkenalkan secara resmi pada Sabtu (5/7) lalu. Souza mengungkapkan Jordi sudah menjalani dua sesi latihan bersama skuad Persija Jakarta.

Souza pun langsung dibuat takjub dengan kualitas Jordi. Berdasarkan penilaiannya, dia mengatakan kalau pemain berlabel Timnas Indonesia tidak akan kesulitan beradaptasi dengan skuad Macan Kemayoran.

"Baru dua sesi latihan, satu di antaranya saat hujan deras (latihan di dalam). Tapi dia pemain hebat. Saya rasa dia tidak akan kesulitan beradaptasi," ujar Souza kepada wartawan termasuk Okezone, Selasa (8/7/2025).

Mauricio Souza (kanan) di sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Mauricio Souza (kanan) di sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

2. Tenang Pikirkan Pertahanan

Souza mengatakan Jordi datang ke Persija Jakarta dengan motivasi tinggi. Dengan segudang pengalamannya, dia yakin eks pemain Swansea City itu dapat memberikan dampak positif bagi Macan Kemayoran.

"Seperti yang saya bilang tadi, Jordi adalah pemain hebat. Dia punya karier yang luar biasa dan sangat termotivasi,” sambung Souza.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/49/3175177/frans_putros-tjvB_large.jpg
Reaksi Persib Bandung Usai Frans Putros Dapat Sanksi Tambahan dari Komdis PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/49/3174722/reza_arya_pratama-A6q2_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Reza Arya Pratama di PSM Makassar yang Tiba-Tiba Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/49/3174491/persita_tangerang_vs_semen_padang-ygah_large.jpg
Hasil Persita Tangerang vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Pendekar Cisadane Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/49/3174123/jordi_amat-xK2f_large.jpg
Jordi Amat Tahu Cara agar Persija Jakarta Bangkit di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630237/suporter-indonesia-tak-bisa-masuk-stadion-jennifer-coppen-sebut-fans-garuda-dipersulit-ert.webp
Suporter Indonesia Tak Bisa Masuk Stadion, Jennifer Coppen Sebut Fans Garuda Dipersulit
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement