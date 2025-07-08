Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Berkelas Jordi Amat soal Potensi Duet dengan Rizky Ridho di Persija Jakarta: Menyenangkan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |13:06 WIB
Respons Berkelas Jordi Amat soal Potensi Duet dengan Rizky Ridho di Persija Jakarta: Menyenangkan!
Respons berkelas ditunjukkan Jordi Amat soal potensi duet di lini belakang Persija Jakarta dengan Rizky Ridho (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
DEPOK – Respons berkelas ditunjukkan Jordi Amat soal potensi duet di lini belakang Persija Jakarta dengan Rizky Ridho. Ia yakin kemitraan mereka akan menyenangkan.

Jordi gabung Persija setelah kontraknya tak diperpanjang klub Malaysia, Johor Darul Takzim. Kehadirannya membuat lini belakang Macan Kemayoran semakin bernuansa Timnas Indonesia, mengingat ada Rizky Ridho yang juga langganan di Skuad Garuda.

1. Koneksi yang Baik

Jordi Amat dan Rizky Ridho

Keduanya dirasa memiliki koneksi yang baik di lapangan, berkat pengalaman bersama Timnas Indonesia. Mereka turut  berkontribusi dalam membawa kesuksesan Timnas Indonesia ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Meski Jordi lebih sering diparkir dalam beberapa laga terakhir, chemistry keduanya dirasa tetap terjaga. Pemain berdarah Spanyol itu sangat senang bisa bermain satu tim dengan Ridho.

“Menyenangkan bermain bersamanya. Saya harap kami bisa membentuk tim yang kuat,” kata Jordi kepada wartawan termasuk Okezone di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, Selasa (8/7/2025).

“Saya bisa melihat banyak kualitas dalam tim ini. Jadi saya senang dan sangat bersemangat,” imbuh pria berusia 33 tahun tersebut.

 

