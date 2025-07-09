Reaksi Santai Nick Kuipers Dapat Sorakan dari Bobotoh di Laga Persib Bandung vs Dewa United

NICK Kuipers santai dapat sorakan dari bobotoh -sebutan suporter Persib Bandung- di laga Persib Bandung vs Dewa United pada Piala Presiden 2025. Laga itu diketahui tersaji di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa 8 Juli 2025.

Nick Kuipers yang musim lalu membela Persib memang memutuskan hijrah ke klub lain. Dia kini berseragam Dewa United.

1. Nick Kuipers Disoraki

Tak hanya kepada Nick Kuipers, sorakan ‘booo’ dari Bobotoh ditujukan juga kepada rekan setimnya, Edo Febriansah. Diduga, fans Persib itu kecewa lantaran kedua pemain ini memilih meninggalkan Maung Bandung hanya untuk membela Dewa United.

Menurut Nick, hal ini wajar dialami dalam sepakbola. Namun, ia mengaku sudah menikmati masa-masa indah saat membela Persib Bandung dalam kurun waktu enam tahun.

“Saya menikmati waktu saya di Bandung dan kami pernah berada dalam masa yang indah bersama-sama, bersama dengan suporter dan juga media, semuanya. Ini adalah bagian dari permainan,” ucap Nick.