5 Pemain Persib Bandung Cedera Usai Piala Presiden 2025, Bojan Hodak: Saddil Ramdani yang Terburuk

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkap lima orang pemainnya mengalami cedera usai Piala Presiden 2025. Dihitung dari tingkatannya, ia melihat Saddil Ramdani jadi yang terburuk.

Tiga pemain lokal dan dua asing mengalami masalah usai Piala Presiden. Achmad Jufriyanto terkena cedera patah tulang rusuk, sementara Saddil dan Dimas Drajad belum diketahui secara rinci.

1. Pulih

Lalu, duo legiun asing anyar yakni Luciano Guaycochea dan Patricio Matricardi cedera ringan. Namun, Hodak meyakini dua orang ini akan pulih dalam dua hari.

“Ada beberapa yang mengalami cedera ringan karena tubuh mereka belum siap dan tidak ada yang serius,” ungkap Hodak saat ditemui di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/7/2025).

“Yang terburuk mungkin Saddil tapi saya rasa dia akan pulih dalam tiga pekan dan itu yang terburuk,” imbuh pria asal Kroasia tersebut.

“Lucho (Luciano Guaycochea) dan Patricio (Matricardi) lebih pada kelelahan. Jadi mereka akan pulih dalam dua hari. Julio (Cesar) hari ini sudah berlatih, semua sudah berlatih dan perlahan semua bersiap untuk liga,” tukas Hodak.

Soal cedera Jupe -sapaan akrab Jufriyanto, Hodak memastikan tidak akan membutuhkan waktu lama untuk beristirahat. Walau mengalami patah di dua ruas tulang rusuknya, sang pemain bisa pulih lebih cepat.