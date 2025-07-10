Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Persib Bandung Cedera Usai Piala Presiden 2025, Bojan Hodak: Saddil Ramdani yang Terburuk

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |16:29 WIB
5 Pemain Persib Bandung Cedera Usai Piala Presiden 2025, Bojan Hodak: Saddil Ramdani yang Terburuk
Bojan Hodak menuturkan lima pemainnya cedera usai Piala Presiden 2025 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkap lima orang pemainnya mengalami cedera usai Piala Presiden 2025. Dihitung dari tingkatannya, ia melihat Saddil Ramdani jadi yang terburuk.

Tiga pemain lokal dan dua asing mengalami masalah usai Piala Presiden. Achmad Jufriyanto terkena cedera patah tulang rusuk, sementara Saddil dan Dimas Drajad belum diketahui secara rinci.

1. Pulih

Aksi Saddil Ramdani di laga Persib Bandung vs Port FC @saddilramdanii

Lalu, duo legiun asing anyar yakni Luciano Guaycochea dan Patricio Matricardi cedera ringan. Namun, Hodak meyakini dua orang ini akan pulih dalam dua hari.

“Ada beberapa yang mengalami cedera ringan karena tubuh mereka belum siap dan tidak ada yang serius,” ungkap Hodak saat ditemui di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/7/2025).

“Yang terburuk mungkin Saddil tapi saya rasa dia akan pulih dalam tiga pekan dan itu yang terburuk,” imbuh pria asal Kroasia tersebut.

“Lucho (Luciano Guaycochea) dan Patricio (Matricardi) lebih pada kelelahan. Jadi mereka akan pulih dalam dua hari. Julio (Cesar) hari ini sudah berlatih, semua sudah berlatih dan perlahan semua bersiap untuk liga,” tukas Hodak.

Soal cedera Jupe -sapaan akrab Jufriyanto, Hodak memastikan tidak akan membutuhkan waktu lama untuk beristirahat. Walau mengalami patah di dua ruas tulang rusuknya, sang pemain bisa pulih lebih cepat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630989/susunan-pemain-timnas-indonesia-u22-vs-india-ananda-raehan-dan-victor-dethan-starter-vvp.webp
Susunan Pemain Timnas Indonesia U-22 vs India: Ananda Raehan dan Victor Dethan Starter!Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/pemain_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
Kevin Diks Minta Timnas Indonesia Move On, Fokus Penuh ke Laga Hidup Mati Lawan Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement