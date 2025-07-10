Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Permintaan Jens Raven kepada Suporter Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala AFF U-23 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |07:24 WIB
Permintaan Jens Raven kepada Suporter Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala AFF U-23 2025
Pemain Timnas Indonesia U-23, Jens Raven. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Jens Raven memiliki permintaan spesial kepada fans Garuda Muda jelang tampil di Piala AFF U-23 2025. Jens tepatnya berharap pendukung Timnas Indonesia U-23 bisa meramaikan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat turnamen tersebut berlangsung.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A Piala AFF U-23 bersama Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia U-23. Piala AFF U-23 2025 akan berlangsung pada 15-29 Juli 2025 di SUGBK dan Stadion Patriot, Bekasi.

1. Harapan Jens Raven

Jens Raven menegaskan dukungan suporter Timnas Indonesia U-23 akan membuat semangat pemain menjadi berlipat ganda dalam usaha memenangkan laga Piala AFF U-23 2025. Jadi, dia berharap suporter akan berbondong-bondong ke stadion.

"Kami membutuhkan dukungan kalian untuk hasil yang terbaik dan bisa lolos ke semifinal. Kami berharap kalian datang mendukung langsung," kata Jens dilansir dari Instagram Timnas Indonesia, Kamis (10/7/2025).

Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg mengatakan terus menyiapkan timnya dengan sebaik mungkin selama pemusatan latihan (TC) yang sedang berlangsung di Jakarta. Dia tidak membebani target untuk tim asuhannya pada turnamen Piala AFF U-23 2025 tersebut.

Jens Raven foto Aldhi Chandra
Jens Raven foto Aldhi Chandra

"Menurut saya kami berlatih dengan baik. Kami harus bekerja keras setiap hari, dan kami terus berkembang setiap harinya," kata Vanenburg dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia.

"Kami selalu berupaya memberikan yang terbaik sebelum tampil di turnamen nanti. Saya tidak mau memberi angka, atau target tertentu, benar-benar tidak," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630561/shin-taeyong-dipecat-ulsan-hd-buntut-serangkaian-hasil-buruk-osx.webp
Shin Tae-yong Dipecat Ulsan HD Buntut Serangkaian Hasil Buruk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/shin_tae_yong.jpg
Baru 65 Hari! Shin Tae Yong Dipecat Ulsan Hyundai, Komentarnya Bikin Nyesek
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement