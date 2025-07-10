Permintaan Jens Raven kepada Suporter Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala AFF U-23 2025

JAKARTA – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Jens Raven memiliki permintaan spesial kepada fans Garuda Muda jelang tampil di Piala AFF U-23 2025. Jens tepatnya berharap pendukung Timnas Indonesia U-23 bisa meramaikan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat turnamen tersebut berlangsung.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A Piala AFF U-23 bersama Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia U-23. Piala AFF U-23 2025 akan berlangsung pada 15-29 Juli 2025 di SUGBK dan Stadion Patriot, Bekasi.

1. Harapan Jens Raven

Jens Raven menegaskan dukungan suporter Timnas Indonesia U-23 akan membuat semangat pemain menjadi berlipat ganda dalam usaha memenangkan laga Piala AFF U-23 2025. Jadi, dia berharap suporter akan berbondong-bondong ke stadion.

"Kami membutuhkan dukungan kalian untuk hasil yang terbaik dan bisa lolos ke semifinal. Kami berharap kalian datang mendukung langsung," kata Jens dilansir dari Instagram Timnas Indonesia, Kamis (10/7/2025).

Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg mengatakan terus menyiapkan timnya dengan sebaik mungkin selama pemusatan latihan (TC) yang sedang berlangsung di Jakarta. Dia tidak membebani target untuk tim asuhannya pada turnamen Piala AFF U-23 2025 tersebut.

Jens Raven foto Aldhi Chandra

"Menurut saya kami berlatih dengan baik. Kami harus bekerja keras setiap hari, dan kami terus berkembang setiap harinya," kata Vanenburg dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia.

"Kami selalu berupaya memberikan yang terbaik sebelum tampil di turnamen nanti. Saya tidak mau memberi angka, atau target tertentu, benar-benar tidak," tambahnya.