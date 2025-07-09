Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berapi-api, Achmad Maulana Janji Bawa Timnas Indonesia U-23 Bersinar di Piala AFF U-23 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |22:57 WIB
Berapi-api, Achmad Maulana Janji Bawa Timnas Indonesia U-23 Bersinar di Piala AFF U-23 2025
Achmad Maulana kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
GELANDANG bertahan Timnas Indonesia U-23, Achmad Maulana, berapi-api menatap Piala AFF U-23 2025. Dia berjanji akan membawa Timnas Indonesia U-23 bersinar di Piala AFF U-23 2025.

Turnamen Piala AFF U-23 2025 memang sudah di depan mata. Turnamen tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada 15 hingga 29 Juli 2025.

Gelandang Timnas Indonesia U-20 Achmad Maulana: Perjuangkan Kemerdekaan Palestina Tak Harus Korbankan Mimpi Anak Bangsa!

1. Piala AFF U-23 2025 Segera Digelar

Skuad Garuda Muda yang berstatus sebagai tuan rumah akan tergabung bersama Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina di Grup A. Sementara, Grup B akan dihuni oleh Kamboja, Laos, dan Vietnam. Kemudian, Grup C berisi Thailand, Myanmar, dan Timor Leste.

Achmad Maulana yang sudah bermain bola sejak kecil mempunyai mimpi membawa Garuda Muda terbang tinggi. Jebolan Persija Jakarta U-20 ini mempunyai kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya di Piala AFF U-23 2025.

 

