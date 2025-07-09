Bukan Lawan, Ini Tantangan Terbesar Gerald Vanenburg di Timnas Indonesia U-23

GERALD Vanenburg curhat soal tantangan terbesarnya di Timnas Indonesia U-23. Ternyata, hal itu bukanlah soal lawan.

Vanenburg mengungkap tantangan terbesar saat melatih skuad Timnas Indonesia U-23 adalah menjaga level kualitas para pemain. Ini jadi tantangan terberat.

1. Gerald Vanenburg Fokus ke Piala AFF U-23 2025

Gerald Vanenburg diketahui sedang mengawal skuad Garuda Nusantara dalam pemusatan latihan (TC) sebelum Piala AFF U-23 2025. Turnamen itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada 15 hingga 29 Juli 2025.

Vanenburg terhitung sudah 19 hari mengawal Timnas Indonesia U-23 sejak pemusatan latihan di Jakarta dimulai pada 20 Juni 2025. Sejauh ini, Vanenburg cukup percaya diri melihat kualitas Muhammad Ferarri dkk.

“Saya sangat optimis, saya pernah bermain dengan pemain-pemain berkualitas, dan yang paling penting adalah kami menunjukkan performa selama 90 menit, bukan hanya di babak pertama,” kata Vanenburg dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia, Rabu (9/7/2025).

“Dan menurut saya itu yang paling penting, kami bisa menunjukkan permainan sepak bola yang bagus,” sambungnya.