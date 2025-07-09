Gerald Vanenburg Buka-bukaan Target Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2025, Sabet Gelar Juara?

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, buka-bukaan soal target di Piala AFF U-23 2025. Apakah skuad Garuda Muda ditargetkan rebut gelar juara?

Vanenburg justru mengaku tak mau membebankan target untuk anak asuhnya di Piala AFF U-23 2025. Dia ingin para pemainnya hanya fokus berlatih saat ini.

1. Timnas Indonesia U-23 Gempur Persiapan

Gerald Vanenburg terus gempur persiapan skuad Garuda Muda dalam pemusatan latihan (TC) sebelum Piala AFF U-23 2025. Turnamen itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada 15 hingga 29 Juli 2025.

Dengan waktu turnamen yang semakin dekat, Vanenburg tidak mau mengganggu fokus anak asuhnya. Pelatih asal Belanda itu tak mau membebankan target kepada Muhammad Ferarri dkk.

"Menurut saya, kami berlatih dengan baik. Kami harus bekerja keras setiap hari, dan kami terus berkembang setiap harinya," kata Vanenburg dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia, Rabu (9/7/2025).

"Kami selalu berupaya memberikan yang terbaik sebelum tampil di turnamen nanti. Saya tidak mau memberi angka, atau target tertentu, benar-benar tidak," sambungnya.