HOME BOLA LIGA ITALIA

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Resmi Gabung Udinese dalam Waktu Dekat?

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |00:02 WIB
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Resmi Gabung Udinese dalam Waktu Dekat?
Jay Idzes kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KAPTEN Timnas Indonesia, Jay Idzes, dikabarkan semakin dekat dengan Udinese. Bahkan, dia berpeluang gabung Udinese dalam waktu dekat.

Kabar ini datang dari media Italia, Tutto Udinese. Zebrette -julukan Udinese- terus melakukan kontak dengan pihak klub Jay Idzes, yakni Venezia, dan sang kapten Timnas Indonesia itu juga. Bahkan, kontak yang dilakukan kabarnya semakin intens.

4 Pemain Bintang yang Jadi Saingan Jay Idzes jika Gabung Aston Villa, Nomor 2 Bek Timnas Inggris!

1. Udinese Terus Kejar Jay Idzes

Udinese masih belum menemukan sosok yang tepat untuk menggantikan peran Jaka Bijol. Pemain asal Slovenia itu diketahui hengkang ke Leeds United pada bursa transfer musim panas ini.

Kekosongan yang ditinggalkan Bijol menimbulkan kekhawatiran bagi pelatih Udinese, Kosta Runjaic. Menurut laporan Tutto Udinese, Zebrette sedang mempertimbangkan dua nama, yakni Jay Idzes dan bek Lecce, Kialonda Gaspar.

“Idzes dan (Kialonda) Gaspar telah dieksplorasi, dan profil mereka benar-benar mencerminkan karakteristik yang dicari oleh pelatih Jerman: fisik dan kemampuan bertahan satu lawan satu,” tulis laporan Tutto Udinese, dikutip pada Rabu (9/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
