HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: Sassuolo Menang 3-1 atas Fiorentina, Inter Milan Sikat Como 4-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |06:32 WIB
Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: Sassuolo Menang 3-1 atas Fiorentina, Inter Milan Sikat Como 4-0
Sassuolo menang 3-1 atas Fiorentina di Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)
SEBANYAK pertandingan penting Liga Italia 2025-2026 baru saja dimainkan pada Sabtu 6 Desember 2025 hingga Minggu (7/12/2025) dini hari WIB. Hasilnya sejumlah hasil mengejutkan pun tercipta, seperti Inter Milan yang pesta gol ke gawang Como 1907, hingga Sassuolo yang merebut kemenangan penting 3-1 atas Fiorentina.

1. Inter Milan Hancurkan Como 4-0 dan Verona Bantai Atalanta

Inter Milan mengirim pesan tegas kepada para pesaing mereka dalam perburuan Scudetto setelah membantai 4-0 di San Siro. Kemenangan ini krusial mengingat hanya ada selisih tiga poin di antara kedua tim sebelum laga.

Gol pembuka Inter tercipta melalui Lautaro Martinez yang sukses menyelesaikan umpan tarik dari Luis Henrique di menit ke-20. Tekanan tak berhenti. Pada babak kedua, Inter menggandakan keunggulan melalui Marcus Thuram yang memanfaatkan sundulan tipis Francesco Acerbi dari sepak pojok.

Pesta gol disempurnakan oleh dua gol indah lainnya. Hakan Calhanoglu mencetak gol ketiga dengan tendangan roket dari luar kotak penalti setelah kerja sama tim yang apik. Carlos Augusto menutup skor menjadi 4-0 melalui half-volley jarak dekat, mengakhiri perlawanan Como yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 11 laga.

Di laga lain yang berlangsung di Bentegodi, Hellas Verona akhirnya merayakan kemenangan Serie A pertama mereka musim ini. Tidak tanggung-tanggung, mereka menumbangkan Atalanta yang sedang dalam performa terbaik di bawah pelatih Raffaele Palladino dengan skor telak 3-1.

Inter Milan menang 4-0 atas Como 1907. (Foto: Instagram/inter)
Inter Milan menang 4-0 atas Como 1907. (Foto: Instagram/inter)

Verona memecah kebuntuan lewat Daniel Mosquera yang mengirim back-heel cerdik kepada Belghali, yang melepaskan tendangan keras ke gawang. Giovane mencetak gol fantastis untuk skor 2-0, melepaskan tendangan half-volley kaki kiri jarak jauh yang menghujam deras ke gawang Marco Carnesecchi. Gol ketiga lahir dari skema serangan balik, yang diselesaikan oleh Antoine Bernede.

Atalanta hanya mampu membalas satu gol melalui penalti yang dieksekusi oleh Gianluca Scamacca setelah VAR memutuskan adanya handball dari Armel Bella-Kotchap. Kemenangan ini membawa Verona keluar dari dasar klasemen, sekaligus meninggalkan Fiorentina sebagai satu-satunya tim yang belum meraih kemenangan.

 

