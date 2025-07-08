Ikut Incar Jay Idzes, Sassuolo Siap Tikung Udinese

SASSUOLO tiba-tiba masuk dalam perburuan Jay Idzes. Tidak main-main, klub berkostum hitam-hijau itu siap menikung Udinese yang disebut terdepan mendapatkan tanda tangan sang pemain.

Idzes menjadi komoditas panas di bursa transfer musim panas 2025. Pemain Venezia itu diminati banyak klub namun yang paling dekat adalah Udinese.

1. Iming-Iming Gaji

La Zebrette menginginkan Idzes untuk menggantikan Jaka Bijol, yang sudah hengkang ke Leeds United. Kabarnya, tawaran Udinese sudah masuk ke agen pemain Timnas Indonesia itu.

Udinese sudah merayu Idzes lewat iming-iming gaji fantastis, kemudian lanjut negosiasi dengan I Lagunari selaku pemilik sah. Namun, belum ada kabar terbaru perkembangan transfer ini.

2. Siap Menikung

Sementara itu, Sassuolo tiba-tiba masuk dalam perburuan tanda tangan Idzes. I Neroverdi, yang akan promosi ke Serie A musim ini, dikabarkan siap untuk menikung Udinese.

"Sassuolo disebut-sebut tengah mengincar Jay Idzes," tulis laporan Sassuolo News, dikutip pada Selasa (8/7/2025).