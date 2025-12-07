Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Cremonese vs Lecce di Liga Italia 2025-2026: Emil Audero Cs Menang 2-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |21:47 WIB
Hasil Cremonese vs Lecce di Liga Italia 2025-2026: Emil Audero Cs Menang 2-0!
Cremonese vs Lecce. (Foto: Cremonese)
A
A
A

HASIL Cremonese vs Lecce di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Emil Audero cs sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Laga Cremonese vs Lecce digelar di Stadio Giovanni Zini, pada Minggu (7/12/2025) malam WIB. Dua gol Grigiorossi -julukan Cremonese- dicetak oleh Federico Bonazzoli (53’ P) dan Antonio Sanabria (78’).

Cremonese vs Lecce

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di kandang lawan, Lecce tampak tak gentar. Terbukti, mereka langsung intens tebar serangan di awal laga.

Salah satunya tercipta pada menit kedua lewat sepakan Nikola Stulic. Beruntung, bola masih melambung ke atas gawang Emil Audero.

Cremonese juga tak tinggal diam. Mereka dapat peluang emas lewat aksi Filippo Terracciano. Sayangnya, bola masih belum bisa bersarang ke gawang lawan.

Jual beli serangan terus terjadi hingga akhir babak pertama. Namun, tak ada gol yang bisa tercipta. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

 

Halaman:
1 2
      
