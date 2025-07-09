Hasil Fluminense vs Chelsea di Semifinal Piala Dunia Klub 2025: Menang 2-0, The Blues Tembus Final!

NEW JERSEY – Hasil Fluminense vs Chelsea di semifinal Piala Dunia Klub 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat (AS), Rabu (9/7/2025) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk The Blues.

Kedua gol Chelsea dihasilkan oleh Joao Pedro (18’, 56’). Hasil ini membawa klub Inggris itu menembus final Piala Dunia Klub 2025 dan menanti siapa pemenang antara Paris Saint-Germain (PSG) vs Real Madrid.

Joao Pedro mengubah skor laga Fluminense vs Chelsea 0-1 (Foto: FIFA)

Jalannya Pertandingan

Laga sejatinya berjalan cukup seimbang. Namun, Fluminense sempat mengancam duluan di menit ketiga ketika tembakan German Cano melebar dari sasaran.

Chelsea membalas di menit kesembilan. Tembakan Marc Cucurella mengarah tepat ke gawang tetapi mudah saja diamankan kiper Fabio Lopes. Gol pun tiba di menit ke-18.

Umpan silang Pedro Neto gagal dibuang dengan sempurna oleh lini belakang Fluminense. Bola jatuh di kaki Joao Pedro di area pinggir kotak penalti. Ia lalu melepaskan tembakan melengkung yang bersarang dengan indah. Chelsea unggul 1-0.

Setelah unggul, mereka semakin nyaman bermain. Sundulan Christopher Nkunku di menit ke-21 hampir menggandakan skor tetapi Lopes bisa melakukan penyelamatan brilian.

Peluang emas didapat Fluminense di menit ke-25 tapi bola disapu Marc Cucurella tepat di garis gawang. Wasit sempat menghadiahi penalti ketika Trevoh Chalobah didakwa handball di menit ke-35 tetapi kemudian dibatalkan usai tinjauan VAR. Skor 0-0 bertahan hingga rehat.