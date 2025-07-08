Fluminense Menang 1-0 atas Chelsea di Semifinal Piala Dunia Klub 2025?

FLUMINENSE menang 1-0 atas Chelsea di semifinal Piala Dunia Klub 2025? Sesuai jadwal, Fluminense akan menghadapi Chelsea di semifinal Piala Dunia Klub 2025 yang dilangsungkan di MetLife Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat, Rabu 9 Juli 2025 pukul 02.00 WIB.

Kedua tim memiliki performa yang tak jauh berbeda di Piala Dunia Klub 2025. Dari lima pertandingan, Fluminense asuhan Renato Gaucho mencetak tiga menang dan dua imbang. Terbaru, wakil Brasil itu menumbangkan raksasa Arab Saudi, Al Hilal, di perempatfinal dengan skor 2-1.

Fluminense saat membungkam Al Hilal di perempatfinal Piala Dunia Klub 2025

Sementara itu, Chelsea juga mencatatkan performa gemilang. Dari lima laga, The Blues -julukan Chelsea- mencetak empat menang dan satu kalah.

1. Chelsea Alergi Klub Brasil?

Chelsea patut waspada jelang bentrok dengan Fluminense. Di skuad Fluminense terdapat mantan pemain mereka, Thiago Silva. Sewaktu membela Chelsea pada 2020-2024, bek 40 tahun ini sukses besar, termasuk memenangkan trofi Liga Champions 2020-2021 dan Piala Dunia Klub 2021.

Satu lagi, Chelsea juga seakan alergi dengan klub Brasil. Di final Piala Dunia Klub 2012, Chelsea kalah 0-1 dari wakil Brasil, Corinthians.

Kemudian di matchday kedua Grup D Piala Dunia Klub 2025, Chelsea juga kalah 1-3 dari wakil Brasil, Flamengo. Jadi, apakah ini pertanda Chelsea tumbang dari Fluminense dini hari nanti?