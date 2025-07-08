Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fluminense Menang 1-0 atas Chelsea di Semifinal Piala Dunia Klub 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |10:42 WIB
Fluminense Menang 1-0 atas Chelsea di Semifinal Piala Dunia Klub 2025?
Fluminense berpeluang mengalahkan Chelsea di semifinal Piala Dunia Klub 2025. (Foto: Laman resmi Chelsea)
A
A
A

FLUMINENSE menang 1-0 atas Chelsea di semifinal Piala Dunia Klub 2025? Sesuai jadwal, Fluminense akan menghadapi Chelsea di semifinal Piala Dunia Klub 2025 yang dilangsungkan di  MetLife Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat, Rabu 9 Juli 2025 pukul 02.00 WIB.

Kedua tim memiliki performa yang tak jauh berbeda di Piala Dunia Klub 2025. Dari lima pertandingan, Fluminense asuhan Renato Gaucho mencetak tiga menang dan dua imbang. Terbaru, wakil Brasil itu menumbangkan raksasa Arab Saudi, Al Hilal, di perempatfinal dengan skor 2-1.

Fluminense saat membungkam Al Hilal di perempatfinal Piala Dunia Klub 2025
Fluminense saat membungkam Al Hilal di perempatfinal Piala Dunia Klub 2025

Sementara itu, Chelsea juga mencatatkan performa gemilang. Dari lima laga, The Blues -julukan Chelsea- mencetak empat menang dan satu kalah.

1. Chelsea Alergi Klub Brasil?

Chelsea patut waspada jelang bentrok dengan Fluminense. Di skuad Fluminense terdapat mantan pemain mereka, Thiago Silva. Sewaktu membela Chelsea pada 2020-2024, bek 40 tahun ini sukses besar, termasuk memenangkan trofi Liga Champions 2020-2021 dan Piala Dunia Klub 2021.

Satu lagi, Chelsea juga seakan alergi dengan klub Brasil. Di final Piala Dunia Klub 2012, Chelsea kalah 0-1 dari wakil Brasil, Corinthians.

Kemudian di matchday kedua Grup D Piala Dunia Klub 2025, Chelsea juga kalah 1-3 dari wakil Brasil, Flamengo. Jadi, apakah ini pertanda Chelsea tumbang dari Fluminense dini hari nanti?

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/51/3156642/sejumlah_klub_top_dunia_gigit_jari_akibat_keputusan_fifa_menyebut_chelsea_juara_piala_dunia_klub_pertama-ngRA_large.jpg
FIFA Sebut Chelsea Juara Piala Dunia Klub Pertama, Liverpool dan Manchester United hingga Real Madrid Gigit Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155265/berikut_lima_pemain_top_chelsea_yang_tampil_bersinar_usai_kalahkan_psg_3_0_di_final_piala_dunia_klub_2025-v1RP_large.jpg
5 Pemain Top Chelsea yang Tampil Bersinar Usai Kalahkan PSG 3-0 di Final Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155115/luis_enrique_pasrah_psg_kalah_0_3_dari_chelsea_di_final_piala_dunia_klub_2025-6MI9_large.jpg
Luis Enrique Ungkap Penyebab PSG Dibantai Chelsea 0-3 di Final Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155103/kronologi_luis_enrique_menampar_joao_pedro_kelar_laga_chelsea_vs_psg_marca-LyES_large.jpg
Kronologi Luis Enrique Tampar Joao Pedro Setelah Chelsea Menang 3-0 atas PSG di Final Piala Dunia Klub 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629599/saksikan-dua-laga-penentu-takdir-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-live-hanya-di-rcti-vvt.webp
Saksikan Dua Laga Penentu Takdir Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Live hanya DI RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement