Kisah Pengorbanan Ruben Neves Hadiri Pemakaman Diogo Jota, Langsung ke Portugal Usai Main di Piala Dunia Klub 2025

KISAH pengorbanan Ruben Neves demi hadiri pemakaman Diogo Jota. Dia langsung terbang ke Portugal usai selesai membela klubnya di Piala Dunia Klub 2025.

Bahkan, Ruben Neves melakukan penerbangan ke Portugal kurang dari 24 jam usai main di Amerika Serikat. Semua ini dilakukannya demi mengantarkan Diogo Jota ke tempat peristirahatan terakhirnya.

1. Ruben Neves Terpukul

Ruben Neves tampak begitu terpukul dengan meninggalnya sang rekan setim di Timnas Portugal, Diogo Jota. Tangisnya bahkan pecah kala melakukan one minute silence sebelum laga Al Hilal vs Fluminense di perempatfinal Piala Dunia Klub 2025 pada Sabtu 6 Juli 2025.

Dalam momen itu, Ruben Neves dan juga Joao Cancelo menangis tersedu-sedu. Sejumlah rekan setim di Al Hilal pun berusaha menguatkan keduanya.

2. Pengorbanan Ruben Neves

Usai laga itu, kisah menyentuh Ruben Neves dan Joao Cancelo yang kehilangan Diogo Jota berlanjut. Mereka langsung terbang ke Portugal demi menghadiri pemakaman Diogo Jota.

Dilansir dari Reuters, Minggu (6/7/2025), Neves yang langsung bergegas usai Al Hilal dipastikan tersingkir dari Piala Dunia Klub 2025 pun tiba tepat di Portugal saat pemakaman Diogo Jota. Sebagai salah satu sahabat karib Jota, dia langsung ikut mengusung peti jenazah Jota.