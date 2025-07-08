Jadwal dan Link Live Streaming Fluminense vs Chelsea di Semifinal Piala Dunia Klub 2025

JADWAL dan link live streaming Fluminense vs Chelsea di semifinal Piala Dunia Klub 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan krusial itu tepatnya akan berlangsung pada Rabu 9 Juli 2025 dini hari WIB.

Laga yang mempertemukan wakil Brasil dan klub Inggris itu akan dimainkan di MetLife Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat. Nantinya yang menang akan menantang pemenang dari laga Inter Miami vs Real Madrid.

1. Chelsea Waspadai Fluminense

Chelsea dijagokan menang melawan Fluminense pada semifinal Piala Dunia Klub 2025. Namun, bintang Chelsea, Moises Caicedo enggan meremehkan lawannya tersebut.

Pasalnya Caicedo tahu betul Fluminense banyak diisi pemain-pemain hebat. Seperti di lini belakang ada bek berpengalaman, Thiago Silva.

Belum lagi di lini depan. Caicedo menilai dua pemain Fluminense, German Cano dan Jhon Arias akan menjadi lawan yang cukup merepotkan di lini depan.

Fluminense vs Al Hilal

“Mereka kuat baik dalam bertahan maupun menyerang dengan pemain berpengalaman, seperti Thiago Silva, dan di lini depan ada German Cano dan Jhon Arias juga,” kata Caicedo, dikutip dari FIFA, Selasa (8/7/2025).

“Mereka adalah pemain yang sangat kuat yang melakukan banyak kerusakan ketika menyerang. Kami harus fokus pada itu,” tambahnya.