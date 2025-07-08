5 Pemain Timnas Indonesia U-23 Paling Berpengalaman Jelang Piala AFF U-23 2025

Berikut lima pemain Timnas Indonesia U-23 paling berpengalaman jelang Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia U-23 yang paling berpengalaman jelang Piala AFF U-23 2025. Hal ini bisa dilihat dari berapa jumlah penampilan mereka bareng Timnas Indonesia.

Garuda Muda tengah menggelar pemusatan latihan (TC) di Jakarta hingga 14 Juli 2025. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi Piala AFF U-23 2025 di Jakarta dan Jawa Barat pada 15-29 Juli.

Terdapat 28 pemain yang dipanggil oleh Gerald Vanenburg untuk mengikuti TC ini. Di antara mereka, ada lima orang yang paling berpengalaman. Siapa saja?

5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Paling Berpengalaman

1. Hokky Caraka

Pemain satu ini punya jumlah pertandingan yang paling banyak bersama Timnas Indonesia. Hokky tercatat sudah mengemas 10 penampilan dengan total dua gol!

Pesepakbola berusia 20 tahun ini juga pernah tampil di Piala Asia U-23 2024 meski hanya sekali bermain. Jam terbang dan pengalaman Hokky sangat berguna untuk Timnas Indonesia U-23.

2. Arkhan Fikri

Pemain satu ini punya jam terbang yang banyak di antara rekan-rekan setimnya. Arkhan sudah tujuh kali tampil di Timnas Indonesia dan delapan kali di U-23.

Gelandang Arema FC ini juga tampil di edisi terakhir Piala AFF U-23 pada 2023. Padahal, Arkhan masih berusia 20 tahun!