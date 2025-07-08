Gerald Vanenburg Bahagia, Timnas Indonesia U-23 Resmi Punya 3 Pemain Baru Setelah Piala AFF U-23 2025

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 Gerald Vanenburg dijamin bahagia. Sebab, setelah Piala AFF U-23 2025, pelatih 61 tahun ini dipastikan memiliki tiga pemain baru yang dapat diandalkan kelar Piala AFF U-23 2025.

Sebanyak tiga pemain yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra (FC Volendam), Tim Geypens (FC Emmen) dan Dion Markx (Top Oss). Lantas, kenapa tiga pemain ini tidak memperkuat skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- di Piala AFF U-23 2025?

1. Disiapkan untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Mauro Zijlstra (kanan) siap memperkuat Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@maurozijlstra)

Mauro Zijlstra masih dalam proses naturalisasi. Berkas naturalisasi penyerang 20 tahun ini berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Diprediksi dalam sebulan ke depan, proses naturalisasi penyerang 187 sentimeter telah beres.

Alhasil, tenaga Mauro Zijlstra dapat diandalkan saat Timnas Indonesia U-23 mengarungi Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 pada 3-9 September 2025. Bagaimana dengan Tim Geypens dan Dion Markx?

Tim Geypens dan Dion Markx sejatinya sudah memegang paspor Indonesia sejak 3 Februari 2025. Proses pengambilan sumpah keduanya berbarengan dengan Ole Romeny di London, Inggris.

Keduanya absen membela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 karena tidak mendapatkan izin dari klub masing-masing. Sekadar diketahui, Piala AFF U-23 2025 tak masuk ke dalam agenda FIFA sehingga klub mereka tak wajib melepas ke Timnas Indonesia U-23.