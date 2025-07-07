Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025

Timnas indonesia U-23 siap menantang Timnas Malaysia U-23 di laga pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@FAMalaysia)

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di lanjutan Piala AFF U-23 2025 telah diumumkan. Pertandingan ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin, 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Malaysia U-23 Nafuzi Zain tak sabar melihat skuad asuhannya bermain di SUGBK. Demi tampil maksimal di ajang Piala AFF U-23 2025 termasuk saat menghadapi Timnas Indonesia U-23, Nafuzi Zain menyiapkan betul skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia U-23.

Atmosfer SUGBK bikin merinding pelatih Timnas Malaysia U-23 Nafuzi Zain. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

"Menyenangkan bermain di atmosfer hangat seperti Stadion Gelora Bung Karno, tapi kami harus melakukan persiapan yang matang, termasuk mental dan fisik," kata Nafuzi Zain, Okezone mengutip dari laman ASEAN Football, Senin (7/7/2025).

1. Jagokan Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2025

Melihat Timnas Indonesia U-23 bermain di kandang sendiri, Nafuzi Zain menjagokan skuad Garuda Muda sebagai kampiun Piala AFF U-23 2025. Ditambah pemain berkualitas, Timnas Indonesia U-23 dinilai memiliki kapasitas untuk mengangkat trofi di akhir turnamen.

“Keuntungan jelas berpihak pada tuan rumah, terutama dukungan luar biasa dari suporter di Stadion Gelora Bung Karno. Menurut saya, Indonesia adalah kandidat utama untuk juara Piala AFF U-23 2025,” lanjut Nafuzi Zain.

2. Percaya Diri Lihat Skuad Timnas Indonesia U-23

Optimisme juga ditunjukkan pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg. Pelatih asal Belanda itu menilai Timnas Indonesia U-23 dapat muncul sebagai tim tangguh.