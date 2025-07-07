Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Resmi Cetak 2 Sejarah di Piala AFF U-23 2025, Apa Saja?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |16:24 WIB
Timnas Indonesia U-23 Resmi Cetak 2 Sejarah di Piala AFF U-23 2025, Apa Saja?
Jens Raven siap membawa Timnas Indonesia U-23 berjaya di Piala AFF U-23 2025. (Foto: instagram/@jensraven9)
TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-23 resmi mencetak dua sejarah di Piala AFF U-23 2025, sekalipun ajang dua tahun ini belum bergulir. Dua sejarah yang dimaksud adalah jumlah penggunaan pemain keturunan dan personel abroad.

Untuk pertama kalinya sepanjang keikutsertaan di Piala AFF U-23, Timnas Indonesia U-23 menggunakan dua pemain keturunan. Dua pemain keturunan yang dimaksud adalah Jens Raven (FC Dordrecht U-21) dan Brandon Scheunemann (Arema FC).

Brandon Scheunemann (kiri) siap membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
Brandon Scheunemann (kiri) siap membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)

Jens raven merupakan pesepakbola berdarah Belanda-Indonesia. Sejak 2024, ia mendapatkan paspor Indonesia dan telah memperkuat Timnas Indonesia U-19, U-20 dan sedang menunggu debut bersama tim U-23.

Sementara Brandon Scheunemann adalah pesepakbola berdarah Indonesia-Jerman. Berhubung lahir di Malang, Jawa Timur, bek 186 sentimeter ini memegang paspor Indonesia sehingga tak perlu melalui proses naturalisasi seperti Jens Raven.

1. Pemain Abroad di Piala AFF U-23 2025

Untuk pertama kalinya Timnas Indonesia U-23 menggunakan pemain abroad di Piala AFF U-23 (sebelumnya ada Firza Andika pada 2019, tapi yang bersangkutan tak pernah bermain untuk klub Liga Belgia Tubize). Sosok yang dimaksud adalah penyerang FC Dordrecht U-21, Jens Raven.

Jens Raven rela meninggalkan sang klub yang tengah bersiap menyambut musim baru demi bergabung skuad Timnas Indonesia U-23. Di level Asia Tenggara, nama Jens Raven sudah cukup berkibar.

 

