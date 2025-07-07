Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Menggila?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |15:38 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Menggila?
Jens Raven siap menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: instagram/@jensraven9)
JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, 18 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Duel ini merupakan pertemuan keempat Timnas Indonesia U-23 dan Filipina U-23 dalam 10 tahun terakhir. Dalam tiga pertemuan sebelumnya, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- selalu meraih kemenangan.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di SEA Games 2021. (Foto: PSSI)
Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di SEA Games 2021. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia U-23 menang 5-0 di SEA Games 2015. Berselang dua tahun, Timnas Indonesia U-23 menggilas Filipina U-23 dengan skor 3-0 di SEA Games 2017. Terakhir, skuad Garuda Muda menghajar Filipina 4-0 di SEA Games 2021.

Melihat catatan di atas plus persiapan sekarang, tak ada alasan Timnas Indonesia U-23 tumbang di tangan The Azkals -julukan Filipina. Sejak akhir Juni 2025, pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg menggelar pemusatan latihan di Jakarta

Saat ini ada 28 pemain yang mengikuti pemusatan latihan, termasuk nama-nama beken seperti Dony Tri Pamungkas, Hokky Caraka dan Jens Raven. Jadi, sanggup menang berapa kosong, Timnas Indonesia U-23?

1. Wajib Menang Melawan Filipina U-23

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A Piala AFF U-23 2025 bersama Brunei Darussalam U-23, Filipina U-23 dan Malaysia U-23. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 menantang Brunei Darussalam (15 Juli 2025 pukul 20.00 WIB) dan Malaysia U-23 (21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB).

 

