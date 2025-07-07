Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. Laga seru itu akan digelar pada malam hari.

Kemenangan tentunya dibidik Timnas Indonesia U-23 pada laga ini. Sebab, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

1. Timnas Indonesia U-23 Gempur Persiapan

Timnas Indonesia U-23 terus gempur persiapan jelang mentas di Piala AFF U-23 2025. Ajang tersebut akan mulai digelar pada 15 Juli 2025.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 berada di Grup A. Garuda Muda akan hadapi Malaysia U-23, Filipina U-23, dan Brunei Darussalam U-23.

Demi bisa berbicara banyak, sederet pemain muda terbaik Tanah Air dipanggil untuk jalani pemusatan latihan (TC) yang kini masih berlangsung. Di antaranya, ada pemain abroad, Jens Raven.

Lalu, ada juga Kadek Arel, Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ferarri, Kakang Rudianto, Robi Darwis, hingga Hokky Caraka. Mereka siap unjuk kekuatan demi membawa Garuda Muda berjaya.