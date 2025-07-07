Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |10:35 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. Laga seru itu akan digelar pada malam hari.

Kemenangan tentunya dibidik Timnas Indonesia U-23 pada laga ini. Sebab, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025: Menang Supertelak?

1. Timnas Indonesia U-23 Gempur Persiapan

Timnas Indonesia U-23 terus gempur persiapan jelang mentas di Piala AFF U-23 2025. Ajang tersebut akan mulai digelar pada 15 Juli 2025.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 berada di Grup A. Garuda Muda akan hadapi Malaysia U-23, Filipina U-23, dan Brunei Darussalam U-23.

Demi bisa berbicara banyak, sederet pemain muda terbaik Tanah Air dipanggil untuk jalani pemusatan latihan (TC) yang kini masih berlangsung. Di antaranya, ada pemain abroad, Jens Raven.

Lalu, ada juga Kadek Arel, Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ferarri, Kakang Rudianto, Robi Darwis, hingga Hokky Caraka. Mereka siap unjuk kekuatan demi membawa Garuda Muda berjaya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/51/3174656/jens_raven_siap_bekerja_keras_demi_ambisi_membawa_timnas_indonesia_u_23_menyabet_medali_emas_di_sea_games_2025-wibV_large.jpg
Tekad Jens Raven Bawa Timnas Indonesia U-23 Sabet Medali Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/51/3174639/kakang_rudianto_rela_tidak_libur_demi_timnas_indonesia_u_23-JRaY_large.jpg
Kelas! Kakang Rudianto Rela Tidak Libur demi Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/51/3174612/jens_raven_mengaku_tidak_kesulitan_beradaptasi_dengan_timnas_indonesia_u_23-j54p_large.jpg
Jens Raven Tak Kesulitan Beradaptasi dengan Timnas Indonesia U-23
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/50/1629595/ketua-koi-tak-ada-dualisme-organisasi-tinju-amatir-di-indonesia-yang-diakui-internasional-hanya-perbati-wax.jpg
Ketua KOI: Tak Ada Dualisme Organisasi Tinju Amatir di Indonesia, yang Diakui Internasional Hanya Perbati
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement