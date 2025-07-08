Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026: Mauro Zijlstra Hajar Korsel U-23?

Timnas Indonesia U-23 bisa turun dengan skuad mengerikan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. (Foto: Instagram/@geraldvanenburgofficial)

PREDIKSI line up mengerikan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 mulai mendapatkan gambaran. Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg dapat menurunkan seluruh pemain terbaiknya di Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 pada 3-9 September 2026.

Gerald Vanenburg dapat memanggil seluruh pemain terbaiknya karena Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 bertepatan dengan FIFA Matchday September 2025. Alhasil, pemain-pemain Timnas Indonesia senior yang usianya di bawah 23 tahun dapat dipanggil Gerald Vanenburg ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

1. Enam Pemain Timnas Indonesia Senior Bergabung

Marselino Ferdinan bakal bela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Sebanyak enam pemain Timnas Indonesia senior yang gabung ke U-23 adalah Justin Hubner, Muhammad Ferarri, Marselino Ferdinan, Arkhan Fikri, Ivar Jenner, Rafael Struick. Empat dari enam pemain di atas tidak disertakan ke Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Jakarta pada 15-29 Juli 2025.

Karena itu, kehadiran mereka dijamin meningkatkan kualitas skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23. Peluang Timnas Indonesia U-23 finis juara grup yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Asia U-23 2026 pun terbuka lebar.

2. Lawan Berat di Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup J bersama Korea Selatan U-23 (Korsel U-23), Laos U-23 dan Makau U-23. Di atas kertas, Makau dan Laos dapat ditumbangkan Timnas Indonesia U-23.

Namun, tidak halnya dengan Korsel U-23. Korsel U-23 memang pernah disingkirkan Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024, namun mereka tentu sudah berbenah.

Kekalahan itu terasa menyakitkan bagi skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-23. Sebab, kekalahan itu membuat Korea Selatan U-23 dipastikan tersingkir dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024.