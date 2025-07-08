Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Liga Indonesia All Star vs Arema FC di Piala Presiden 2025: Berakhir 2-2, Singo Edan Buka Peluang Lolos

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |17:41 WIB
Hasil Liga Indonesia All Star vs Arema FC di Piala Presiden 2025: Berakhir 2-2, Singo Edan Buka Peluang Lolos
Laga Liga Indonesia All Star vs Arema FC berakhir 2-2 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
A
A
A

BANDUNG – Hasil Liga Indonesia All Star vs Arema FC di Piala Presiden 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/7/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Dua gol Arema FC dicetak oleh Salim Tuharea (16’) dan Dedik Setiawan (65’). Sementara itu, dua gol Liga Indonesia All Star dihasilkan oleh Witan Sulaeman (74’) dan Septian David Maulana (86’).

Liga Indonesia All Star kalah 3-6 dari Oxford United Aldi Chandra Okezone

Jalannya Pertandingan

Arema FC tampil menggebrak sejak awal pertandingan di paruh pertama. Tim besutan Marquinhos Santos itu berhasil menggedor pertahanan Liga Indonesia All Star. 

Pada menit ke-16, Arema FC akhirnya memecah kebuntuan. Adalah Salim Tuharea (16') yang berhasil membobol gawang Liga Indonesia All Star yang dikawal Kartika Aji. 

Setelah gol itu, Liga Indonesia All Star mencoba untuk menyamakan kedudukan dengan bermain cepat. Namun, upaya anak asuh Rahmad Darmawan berhasil dipatahkan Arema FC. 

Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit tanda babak pertama selesai. Arema FC unggul atas Liga Indonesia All Star 1-0 di paruh pertama. 

Memasuki babak kedua, Liga Indonesia All Star mengawali pertandingan dengan serangan masif. Lewat beberapa pergantian pemain, Rahmad Darmawan menginstruksikan anak asuhnya bermain ofensif. 

Namun, pada menit ke-65, Liga Indonesia All Star justru kembali kebobolan. Dedik Setiawan (65') berhasil menggandakan keunggulan Arema FC usai menerima umpan matang dari Paulinho Moccelin. 

 

