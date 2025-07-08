Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jurnalis Inggris Heboh Dapat Nasi Kotak saat Liput Piala Presiden 2025: Makanan Terenak yang Pernah Dikonsumsi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |17:38 WIB
Jurnalis Inggris Heboh Dapat Nasi Kotak saat Liput Piala Presiden 2025: Makanan Terenak yang Pernah Dikonsumsi!
Jurnalis Inggris bahagia mendapat nasi kotak saat meliput Piala Presiden 2025. (Foto: X/@OxMailLiamRice)
JURNALIS asal Inggris, Liam Rice, takjub mendapatkan nasi kotak saat meliput Piala Presiden 2025. Ia mengatakan baru saja mengonsumsi makanan terenak yang pernah dijajal saat berada di media center atau ruang pers.

“Tanpa diragukan lagi, ini makanan terenak yang pernah saya makan di ruang pers sebelum pertandingan,” tulis Liam Rice di akun X-nya, @OxMailLiamRice.

Jurnalis Inggris Liam Rice senang dapat nasi kotak di Piala Presiden 2025. (Foto: Instagram/@OxMailLiamRice)
Jurnalis Inggris Liam Rice senang dapat nasi kotak di Piala Presiden 2025. (Foto: Instagram/@OxMailLiamRice)

Liam Rice saat ini bekerja di Oxford Mail, yang mana biasa membahas klub Liga 2 Inggris yang tengah berjuang di Piala Presiden 2025, Oxford United. Minggu, 6 Juli 2025, Liam Rice meliput langsung laga Oxford United vs Liga Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Sebelum pertandingan dimulai, Liam Rice dan jurnalis lain diberikan nasi kotak oleh panitia di media center. Nasi kotak yang diterima Liam Rice berisikan ayam, kentang mustofa, telur dadar, kerupuk udang dan mie.

1. Netizen Indonesia Bangga

Netizen Indonesia pun bangga melihat respons positif dari Liam Rice. Banyak dari netizen memperkenalkan makanan yang dijajal pria berambut pirang ini.

“Ini namanya ‘nasi box’ sebagai sambutan untuk Anda,” kata akun X @ @lazzuuu_.

“Saya harap Anda suka, enjoy Jakarta,” sambung akun @OrangBuaran.

 

