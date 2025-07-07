Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Statistik Ole Romeny dengan Mauro Zijlstra di Liga Belanda

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |16:04 WIB
Adu Statistik Ole Romeny dengan Mauro Zijlstra di Liga Belanda
Simak adu statistik Ole Romeny dengan Mauro Zijlstra di Liga Belanda (Foto: Instagram/@oleromeny)
ADU statistik Ole Romeny dengan Mauro Zijlstra di Liga Belanda menarik untuk diulas. Sebab, keduanya berpotensi menjadi pesaing di lini depan Timnas Indonesia.

Ya, PSSI sudah menyatakan Zijlstra akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pesepakbola FC Volendam itu dipersiapkan untuk membela Timnas Indonesia di masa depan.

Hadirnya Zijlstra tentu akan mengancam striker-striker Timnas Indonesia termasuk Romeny. Apalagi, usianya masih muda yakni 20 tahun sehingga bisa dimanfaatkan untuk masa depan.

1. Statistik Mauro Zijlstra

Mauro Zijlstra (Foto: Instagram/@maurozijlstra)
Mauro Zijlstra (Foto: Instagram/@maurozijlstra)

Lantas, seperti apa statistik Zijlstra? Hingga musim panas 2025, pemain kelahiran Zaandam ini telah mengukir 47 gol dan 19 assist dalam 74 laga di semua kompetisi.

Zijlstra bikin 17 gol dan 7 assist dalam 21 laga bersama FC Volendam U-21. Sementara di tim senior, ia baru tampil tujuh kali dan belum mengukir gol maupun assist.

Bersama NEC Nijmegen U-21, Zijlstra punya koleksi 12 gol dan 1 assist dalam 26 laga. Pemain berpostur 188 cm itu juga mencatatkan 18 gol dan 11 assist untuk AFC Amsterdam U-18.

 

