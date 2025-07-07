Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kasar ke Ole Romeny, Hansamu Yama Diserang Fans Timnas Indonesia di Instagram

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |15:01 WIB
Kasar ke Ole Romeny, Hansamu Yama Diserang Fans Timnas Indonesia di Instagram
Momen Hansamu Yama tekel Ole Romeny di laga Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
AKSI pemain Liga Indonesia All Star, Hansamu Yama dapat sorotan kelar melawan Oxford United di laga perdana Grup A Piala Presiden 2025, Minggu 6 Juli 2025. Pasalnya dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu, Hansamu terlihat melakukan tekel keras terhadap bintang Oxford United, Ole Romeny.

Romeny tak hanya bintang Oxford United, tetapi ia juga striker andalan Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Tak ayal sejumlah fans Garuda yang khawatir Romeny cedera karena tekelan di laga pramusim itu pun langsung menyerang Hansamu Yama.

1. Berawal dari Tekelan Keras

Seperti yang diketahui, sebanyak enam tim ikut serta di turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Oxford United yang diperkuat Romeny dan Marselino Ferdinan menjadi tim undangan yang datang dari Liga 2 Inggris.

Oxford United pun tergabung di Grup A bersama Arema FC dan Liga Indonesia All Star. Sebagai tim tamu, Oxford mendapatkan sambutan spesial karena tampil di laga perdana Grup A dan bermain di markas kebangaan Timnas Indonesia, SUGBK.

Dalam laga tersebut, Oxford United berhasil menang 6-3 atas Liga Indonesia All Star. Liga Indonesia All Star merupakan klub dadakan yang berisikan sejumlah pemain terbaik Liga 1, yang diracik oleh Rahmad Darmawan sebagai pelatih kepala.

Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Secara keseluruhan, pertandingan berlangsung sangat menarik karena ada sembilan gol tercipta. Namun, ada momen mendebarkan karena bek tengah Liga Indonesia All Star, Hansamu Yama melakukan tekel keras terhadap Ole Romeny.

Beruntung, striker Timnas Indonesia itu tak mengalami cedera. Netizen pun kesal karena jika cedera, Garuda jelas dirugikan karena akan menghadapi babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober 2025 mendatang.

 

