HOME BOLA LIGA INDONESIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Arema FC vs Oxford United di Piala Presiden 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |14:15 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Arema FC vs Oxford United di Piala Presiden 2025
Marselino Ferdinan dan Ole Romeny. (Foto: Instagram/@oleromeny10)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Arema FC vs Oxford United di Piala Presiden 2025. Laga seru itu akan digelar pada malam hari.

Skuad Oxford United yang sudah tiba di Indonesia sejak 3 Juli 2025 memastikan diri siap tampil optimal di Piala Presiden 2025. Mereka pantang remehkan lawan. Akankah hal ini menyulitkan Arema FC untuk pertahankan gelar juara?

ole romeny dan marselino ferdinan foto ig @pialapresiden

1. Arema FC vs Oxford United

Diketahui, Oxford United jadi salah satu tim mancanegara yang diundang PSSI untuk berlaga di Piala Presiden 2025. Selain klub asal Inggris itu, ada Port FC dari Thailand yang juga akan ambil bagian dalam turnamen pramusim tersebut.

Ajang Piala Presiden 2025 pun hanya diikuti 6 klub. Berdasarkan hasil drawing, Oxford United masuk Grup A bersama Liga Indonesia All Star dan juga Arema FC.

Duel Oxford United melawan Arema FC pun turut dinantikan. Sebab, Arema FC berstatus juara bertahan di turnamen pramusim itu.

Arema FC memastikan diri jadi juara Piala Presiden 2024 usai kalahkan Borneo FC di babak final. Laga dimenangkan lewat drama adu penalti karena skor 1-1 terus terjaga.

 

