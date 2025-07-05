Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marselino Ferdinan: Persiapan Oxford United untuk Piala Presiden 2025 Sangat Serius!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |12:58 WIB
Marselino Ferdinan: Persiapan Oxford United untuk Piala Presiden 2025 Sangat Serius!
Marselino Ferdinan kala membela Oxford United. (Foto: Oxford United)
BINTANG Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, menegaskan Oxford United dalam mode serius di Piala Presiden 2025. Timnya bahkan melakukan persiapan sangat serius jelang berlaga di ajang itu.

Hal tersebut dilakukan Oxford United karena tidak memandang remeh lawan. Mereka ingin ukir perjalanan manis di turnamen pramusim tersebut.

ole romeny dan marselino ferdinan foto ig @pialapresiden

1. Oxford United Berlaga di Piala Presiden 2025

Oxford United merupakan salah satu dari dua klub mancanegara yang akan bermain di turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Klub asal Inggris tersebut akan tergabung bersama Arema FC dan Liga Indonesia All Star di Grup A.

Sementara itu, Grup B akan dihuni oleh Persib Bandung, Dewa United, dan Port FC (Thailand). Turnamen pramusim ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada 6 hingga 13 Juli 2025.

Menjelang turnamen itu, skuad Oxford United beserta staf kepelatihan sudah tiba di Indonesia pada Kamis, 3 Juli 2025. Mereka langsung melakoni sejumlah latihan ringan hingga berat di kompleks GBK.

2. Persiapan Serius

Marselino mengatakan, persiapan timnya sangat serius menatap turnamen tersebut. Walaupun hanya bersifat pramusim, mantan pemain Persebaya Surabaya itu mengatakan Oxford United tak menganggap remeh kekuatan lawan.

"Untuk persiapan saya, kita sudah latihan fisik di Oxford, sangat berat. Kami memang persiapkan game untuk Piala Presiden sangat serius," kata Marselino kepada awak media di Jakarta, dikutip pada Sabtu (5/7/2025).

"Kita tidak lihat lawan siapa, kita fokus pada tim kita sendiri. saya tahu beberapa pemain all star juga, meskipun dipilih dari voter, all star tetap all star," sambungnya.

Oxford United memang akan melakoni laga pertamanya di fase grup kontra Liga Indonesia All Star. Pertandingan itu akan berlangsung di SUGBK, Jakarta pada Minggu 6 Juli 2025 pukul 19.30 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
