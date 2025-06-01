Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Menang Comeback 4-3 atas Cosmo JNE!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |20:35 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Menang <i>Comeback</i> 4-3 atas Cosmo JNE!
Bintang Timur Surabaya menang 4-3 atas Cosmo JNE FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: Instagram/@bintangtimur_surabaya)
A
A
A

PONTIANAK – Bintang Timur Surabaya menang comeback 4-3 atas Cosmo JNE FC dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Duel itu berlangsung di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (1/6/2025) sore WIB.

Kedua tim langsung tancap gas sejak menit awal. Baik Cosmo JNE dan Bintang Timur Surabaya acap kali jual beli serangan kendati belum ada yang berujung gol. 

Pangsuma FC vs Bintang Timur Surabaya. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Cosmo JNE pada akhirnya berhasil membuka keran golnya lebih dulu lewat gol yang dicetak Andri Kustiawan. Setelah itu, Bintang Timur Surabaya mencoba untuk merespons gol tersebut.

Gempuran demi gempuran terus dilancarkan Bintang Timur Surabaya. Hanya saja, belum ada peluang yang terkonversi menjadi gol dari semua peluang yang diciptakan.

Meski kedua tim memainkan intensitas permainan yang tinggi, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga akhir babak pertama. Cosmo JNE untuk sementara unggul atas Bintang Timur Surabaya dengan skor 1-0.

Usai turun minum, kedua tim tidak menurunkan tempo permainannya. Cosmo JNE berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Namun tak berselang lama, Bintang Timur Surabaya mampu memperkecil kedudukan menjadi 1-2.

 

Halaman:
1 2
      
