Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Halus FC Cukur Moncongbulo 8-2

PONTIANAK – Halus FC sukses menghabisi Moncongbulo 8-2 pada lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Laga tersebut berlangsung di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (1/6/2025) sore WIB.

Moncongbulo tampil menyengat ketimbang Halus FC sejak menit awal. Hasilnya, tim asal Makassar itu sukses membuka keran golnya lewat gol Renaldi. Halus FC pun mencoba untuk merespons gol tersebut.

Peluang demi peluang mampu mereka ciptakan, namun belum ada yang terkonversi menjadi gol. Tapi sayangnya, mereka justru harus kembali kecolongan oleh Moncongbulo lewat gol yang dicetak Ortega.

Halus FC tampil lebih agresif guna mengejar ketertinggalan dua golnya. Hasilnya, tim asal Jakarta itu sukses memperkecil kedudukan lewat gol Rizky Fauzan menjadi 1-2. Setelah itu, kedua tim bermain sengit dengan saling jual beli serangan.

Memasuki menit-menit akhir babak pertama, Halus FC akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Mereka mencetak gol penyeimbang lewat tendangan keras Ikrima usai mendapat hadiah second penalty.