HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pangsuma FC Ditahan Sadakata United 2-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |16:07 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pangsuma FC Ditahan Sadakata United 2-2
Pangsuma FC ditahan Sadakata United 2-2 dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)
A
A
A

PONTIANAK – Pangsuma FC ditahan Sadakata United 2-2 dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Laga itu berlangsung di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (1/6/2025) siang WIB.

Pangsuma FC dan Sadakata United memainkan laga dengan tempo sedang. Oleh dikarenakan, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Cosmo JNE Jakarta vs Pangsuma FC

Pada menit ke-8, Pangsuma FC mampu memecahkan kebuntuan. Kepastian itu setelah Romi Humandri mampu menjebol gawang Sadakata United.

Tidak ada tambahan gol lagi yang tercipta dalam babak pertama. Sementara waktu, Pangsuma FC masih unggul 1-0 atas tim lawan.

Pada menit ke-24, Pangsuma FC memperlebar keunggulan atas Sadakata United. Kepastian itu setelah Dias Riansyah mampu menjebol gawang lawan.

 

Halaman:
1 2
      
