HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Black Steel Sikat Kuda Laut Nusantara 4-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |14:42 WIB
Black Steel FC kala berlaga. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 sudah diketahui. Black Steel FC sukses meraih kemenangan atas Kuda Laut Nusantara.

Laga Black Steel FC vs Kuda Laut Nusantara tersaji di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (1/6/2025). Black Steel FC menang meyakinkan dengan skor 4-1.

Black Steel FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Black Steel FC dan Kuda Laut Nusantara bermain cukup agresif pada awal babak pertama. Kedua tim saling serang demi mencetak gol cepat.

Kedua tim sudah menciptakan beberapa peluang sampai dengan pertengahan babak pertama. Namun, Black Steel FC dan Kuda Laut Nusantara belum mampu memecah kebuntuan.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada gol yang tercipta. Black Steel FC dan Kuda Laut Nusantara harus puas bermain dengan skor imbang 0-0.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
