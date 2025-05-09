Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Luis Milla Pilih Jakarta untuk Nobar El Clasico Barcelona vs Real Madrid

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |11:02 WIB
Luis Milla Pilih Jakarta untuk Nobar El Clasico Barcelona vs Real Madrid
Luis Milla memilih Kota Jakarta sebagai lokasi nonton bareng El Clasico Barcelona vs Real Madrid (Foto: Dok Inasgoc)
A
A
A

LUIS Milla memilih Kota Jakarta sebagai lokasi nonton bareng El Clasico Barcelona vs Real Madrid. Laga akbar tersebut bakal digelar di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Minggu 11 Mei 2025 pukul 21.15 WIB.

Duel jornada 35 Liga Spanyol 2024-2025 tersebut diprediksi berjalan ketat. Pasalnya, kedua tim bersaing dalam perebutan gelar juara.

1. Memberikan Pengalaman Terbaik

Lamine Yamal mencetak gol di laga Real Madrid vs Barcelona (Foto: Instagram/@lamineyamal)

Blaugrana bertengger di puncak dengan 79 poin dari 34 laga. Sementara itu, Madrid menghuni posisi kedua dengan 75 poin.

LaLiga akan menggelar nobar bertajuk LaLiga Dream Day 2025 di Dome Senayan Park, Jakarta. Tema tersebut diambil untuk memberikan pengalaman terbaik bagi semua orang, dengan menghubungkan sepakbola dan teknologi. 

2. Eks Real Madrid dan Barcelona

Untuk memeriahkan acara tersebut, LaLiga akan menghadirkan Milla. Pria asal Spanyol itu pernah memperkuat Barcelona dan Real Madrid serta memiliki ikatan emosional dengan masyarakat Tanah Air.

Milla diketahui pernah menjadi pelatih Timnas Indonesia pada periode 2017-2018. Ia juga ditunjuk sebagai pelatih Persib Bandung pada kurun 2022-2023.

 

Halaman:
1 2
      
