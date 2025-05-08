Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid di Vision+: El Clasico Hadir Akhir Pekan Ini!

LINK live streaming laga Barcelona vs Real Madrid di pekan ke-35 La Liga 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan bertajuk el clasico yang digelar pada Minggu 11 Mei 2025 malam WIB tersebut dapat disaksikan secara streaming di beIN Sports 3 melalui Vision+ dengan klik di sini.

El Clasico selalu menghadirkan drama, tensi tinggi, dan aksi kelas dunia. Kali ini, laga yang digelar di Estadi Olímpic Lluís Companys akan jadi penentu gengsi dua Raksasa Spanyol di papan atas klasemen.

Real Madrid datang dengan optimis usai menang tipis 3-2 atas Celta Vigo di pekan 34 Liga Spanyol 2024-2025. Kemenangan ini membuat Los Blancos hanya berjarak empat poin dari pemuncak klasemen, Barcelona.

Akankah Real Madrid berhasil membungkam rival abadinya? Jangan lewatkan pertarungan seru ini! Simak jadwal streaming Barcelona vs Real Madrid di VISION+:

Barcelona vs Real Madrid

Tanggal: Minggu, 11 Mei 2025

Pukul: 21.10 WIB

Stadion: Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona

Channel: beIN Sports 3 di VISION+