HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2024-2025: Fiorentina vs Juventus 3-0, Atalanta vs Inter Milan 0-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |06:31 WIB
Hasil Liga Italia 2024-2025: Fiorentina vs Juventus 3-0, Atalanta vs Inter Milan 0-2
Suasana laga Atalanta vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025. (Foto: Instagram/inter)
A
A
A

DUA Pertandingan menarik di pekan ke-29 Liga Italia 2024-2025 baru saja berakhir pada Senin (17/3/2025) dini hari WIB. Tepatnya ada pertandingan Fiorentina vs Juventus dan Atalanta kontra Inter Milan.

Dalam dua laga itu, Juventus menelan kekalahan dari Fiorentina. Sementara Inter berhasil mencuri poin penuh dari markas Atalanta.

1. Fiorentina vs Juventus

Ya, Juventus yang berstatus tim tamu baru saja tumbang di tangan Fiorentina di Stadion Artemio Franchi. Tepatnya tim asuhan Thiago Motta itu kalah dengan skor telak 0-3.

Tiga gol Fiorentina dicetak oleh Robin Gosens (15’), Rolando Mandragora (18’), dan Albert Gudmundsson (53’). Dengan hasil itu, Juventus tertahan di posisi kelima dengan 52 poin, sementara Fiorentina menempati peringkat 8 dengan 48 angka.

Fiiorentina vs Juventus. (Foto: Instagram/acffiorentina)
Fiiorentina vs Juventus. (Foto: Instagram/acffiorentina)

Berikut Susunan Pemain:

Fiorentina XI: De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodò, Cataldi, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Juventus XI: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Veiga; Weah, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Kolo Muani.

2. Atalanta vs Inter Milan

Inter sukses menang di kandang Atalanta dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Nerazzurri –julukan Inter– dicetak oleh Carlos Augusto (54’) dan Lautaro Martinez (87’).

 

Halaman:
1 2
      
