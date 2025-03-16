Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Venezia vs Napoli di Liga Italia 2024-2025: Jay Idzes Dkk Tahan Tamunya 0-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |20:35 WIB
Hasil Venezia vs Napoli di Liga Italia 2024-2025: Jay Idzes Dkk Tahan Tamunya 0-0
Laga Venezia FC vs Napoli berakhir dengan skor 0-0 (Foto: X/@SerieA_EN)
A
A
A

VENEZIA – Hasil Venezia vs Napoli di Liga Italia 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Pier Luigi Penzo, Venezia, Italia, Minggu (16/3/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan tak mampu menghasilkan gol selama 90 menit. Kehilangan dua angka ini sangat merugikan bagi Napoli.

Venezia vs Napoli
Venezia vs Napoli

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan imbang di menit-menit awal kendati Napoli berusaha mengambil kendali. Giacomo Raspadori mengancam lewat tembakan dari dalam kotak penalti di menit keempat tetapi bola membentur tiang.

Venezia membalas di menit ke-12. Tusukan Daniel Fila di sisi kiri bisa diakhiri dengan tembakan tepat sasaran. Namun, bola sukses ditepis oleh Alex Meret. Kans bagi Napoli datang di menit ke-18 saat sundulan Scott McTominay bisa diamankan Ionut Radu.

Lagi, gelandang berpaspor Skotlandia itu melepaskan sundulan yang membuat kiper lawan bekerja keras di menit ke-30. Peluang emas didapat Venezia di menit ke-42. Sepakan Kike Perez ditepis Meret dan bola muntah disambar Fila tetapi mampu disapu Amir Rrahmani di garis gawang!

Kans berharga didapat Romelu Lukaku pada menit ke-45. Ia mampu menanduk umpan silang Leonardo Spinazzola tetapi bola ditangkap Radu tepat di garis gawang. Skor 0-0 lantas menutup babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
