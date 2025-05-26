Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 26 Mei 2025 |06:02 WIB
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
Simak hasil Liga Italia 2024-2025 semalam di mana Venezia FC harus terdegradasi usai kalah 2-3 dari Juventus (Foto: Juventus)
A
A
A

HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam sudah diketahui. Sebanyak enam pertandingan giornata terakhir digelar secara serentak termasuk Venezia vs Juventus serta Lazio vs Lecce dan Torino vs AS Roma.

Tiga laga tersebut ikut menentukan siapa yang akan degradasi ke Serie B serta tim yang lolos ke Liga Champions musim depan. Maka dari itu, mereka digelar berbarengan.

1. Degradasi

Venezia vs Juventus berakhir 2-3 di Stadion Pier Luigi Penzo (Foto: Juventus)
Venezia vs Juventus berakhir 2-3 di Stadion Pier Luigi Penzo (Foto: Juventus)

Pil pahit harus ditelan Venezia saat menjamu Juventus di Stadion Pier Luigi Penzo. Keajaiban yang dinanti I Lagunari tidak muncul sama sekali sepanjang 90 menit.

Mereka perlu menang untuk lolos dari jerat degradasi sembari berharap Empoli serta Lecce kalah. Sayangnya, Venezia malah takluk 2-3 dari Juventus yang getol memburu slot ke Liga Champions.

Tiga gol Juventus disarangkan Kenan Yildiz (25’), Randal Kolo Muani (31’), dan Manuel Locatelli (73’). Venezia yang tidak diperkuat kapten Jay Idzes, mencetak dua gol via Daniel Fila (2’) dan Ridgeciano Haps (55’).

Kekalahan ini membuat Venezia harus terdegradasi ke Serie B. Mereka finis di posisi 19 dengan nilai 29 dari 38 pertandingan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/47/3141738/emil_audero-7gbs_large.jpg
Balik ke Como 1907, Emil Audero Butuh Kerja Keras demi Masuk Skuad Utama
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648777/ajang-lari-planet-sports-run-2026-resmi-diluncurkan-puma-jadi-official-jersey-partner-qfa.webp
Ajang Lari Planet Sports Run 2026 Resmi Diluncurkan, Puma Jadi Official Jersey Partner
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/muhammad_ferarri.jpg
Ferarri Sebut 2 Lawan Paling Menakutkan di SEA Games 2025, Malaysia Tak Termasuk!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement