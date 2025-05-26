Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi

Simak hasil Liga Italia 2024-2025 semalam di mana Venezia FC harus terdegradasi usai kalah 2-3 dari Juventus (Foto: Juventus)

HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam sudah diketahui. Sebanyak enam pertandingan giornata terakhir digelar secara serentak termasuk Venezia vs Juventus serta Lazio vs Lecce dan Torino vs AS Roma.

Tiga laga tersebut ikut menentukan siapa yang akan degradasi ke Serie B serta tim yang lolos ke Liga Champions musim depan. Maka dari itu, mereka digelar berbarengan.

1. Degradasi

Venezia vs Juventus berakhir 2-3 di Stadion Pier Luigi Penzo (Foto: Juventus)

Pil pahit harus ditelan Venezia saat menjamu Juventus di Stadion Pier Luigi Penzo. Keajaiban yang dinanti I Lagunari tidak muncul sama sekali sepanjang 90 menit.

Mereka perlu menang untuk lolos dari jerat degradasi sembari berharap Empoli serta Lecce kalah. Sayangnya, Venezia malah takluk 2-3 dari Juventus yang getol memburu slot ke Liga Champions.

Tiga gol Juventus disarangkan Kenan Yildiz (25’), Randal Kolo Muani (31’), dan Manuel Locatelli (73’). Venezia yang tidak diperkuat kapten Jay Idzes, mencetak dua gol via Daniel Fila (2’) dan Ridgeciano Haps (55’).

Kekalahan ini membuat Venezia harus terdegradasi ke Serie B. Mereka finis di posisi 19 dengan nilai 29 dari 38 pertandingan.