Jelang Venezia vs Napoli: Romelu Lukaku Moncer, Jay Idzes Dkk Mesti Siap!

Jay Idzes dan kawan-kawan diminta siap menghadapi laga Venezia FC vs Napoli (Foto: Instagram/@jayidzes)

VENEZIA – Pelatih Venezia FC, Eusebio Di Francesco, meminta anak asuhnya mewaspadai striker Napoli Romelu Lukaku yang tengah moncer. Ia yakin tim tamu nanti akan melancarkan gempuran sporadis.

Laga Venezia vs Napoli akan tersaji di giornata ke-29 Liga Italia 2024-2025. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Pier Luigi Penzo, Venice, Italia pada Minggu 16 Maret 2025 malam WIB.

1. On Fire

Jay Idzes mengawal Romelu Lukaku di laga Napoli vs Venezia FC

Menjelang pertandingan itu, Lukaku yang merupakan ujung tombak Napoli sedang on fire. Penyerang berpaspor Belgia itu tercatat sudah membukukan 10 gol dan delapan assist dari 26 pertandingan di Liga Italia 2024-2025.

Di Francesco mengatakan mantan pemain Manchester United itu akan menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan I Lagunari. Sebab itu, ia meminta Jay Idzes dkk untuk bersiap.

“(Romelu) Lukaku, selain mencetak gol dan assist, membuat tim bermain dan menyulitkan para pemain bertahan yang harus menghentikannya,” kata Di Francesco dikutip dari laman Tutto Venezia Sport, Jumat (14/3/2025).