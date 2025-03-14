Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jelang Venezia vs Napoli: Romelu Lukaku Moncer, Jay Idzes Dkk Mesti Siap!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |22:40 WIB
Jelang Venezia vs Napoli: Romelu Lukaku Moncer, Jay Idzes Dkk Mesti Siap!
Jay Idzes dan kawan-kawan diminta siap menghadapi laga Venezia FC vs Napoli (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

VENEZIA – Pelatih Venezia FC, Eusebio Di Francesco, meminta anak asuhnya mewaspadai striker Napoli Romelu Lukaku yang tengah moncer. Ia yakin tim tamu nanti akan melancarkan gempuran sporadis.

Laga Venezia vs Napoli akan tersaji di giornata ke-29 Liga Italia 2024-2025. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Pier Luigi Penzo, Venice, Italia pada Minggu 16 Maret 2025 malam WIB.

1. On Fire

Jay Idzes mengawal Romelu Lukaku di laga Napoli vs Venezia FC
Jay Idzes mengawal Romelu Lukaku di laga Napoli vs Venezia FC

Menjelang pertandingan itu, Lukaku yang merupakan ujung tombak Napoli sedang on fire. Penyerang berpaspor Belgia itu tercatat sudah membukukan 10 gol dan delapan assist dari 26 pertandingan di Liga Italia 2024-2025.

Di Francesco mengatakan mantan pemain Manchester United itu akan menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan I Lagunari. Sebab itu, ia meminta Jay Idzes dkk untuk bersiap.

“(Romelu) Lukaku, selain mencetak gol dan assist, membuat tim bermain dan menyulitkan para pemain bertahan yang harus menghentikannya,” kata Di Francesco dikutip dari laman Tutto Venezia Sport, Jumat (14/3/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/11/1657423/gaet-sosok-legendaris-ea-sports-fc-mobile-hadirkan-komentator-berbahasa-indonesia-anc.webp
Gaet Sosok Legendaris, EA Sports FC Mobile Hadirkan Komentator Berbahasa Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasa.jpg
Drama Tiga Gim! Jafar/Felisha Tumbang dari Ganda Campuran Malaysia di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement