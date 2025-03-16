Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2024-2025: AC Milan vs Como 2-1, Monza vs Parma Sama Kuat!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |08:12 WIB
Hasil Liga Italia 2024-2025: AC Milan vs Como 2-1, Monza vs Parma Sama Kuat!
AC Milan vs Como. (Foto: AC Milan)
A
A
A

HASIL Liga Italia 2024-2025 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya ada duel AC Milan vs Como hingga Monza vs Parma.

Ya, ajang Liga Italia 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-29, ada empat pertandingan yang digelar di Liga Italia 2024-2025.

1. AC Milan vs Como

ac milan vs como foto ac milan

Salah satu laga seru yang tersaji di Liga Italia 2024-2025 semalam mempertemukan AC Milan vs Como. Laga itu digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada Minggu (16/3/2025) dini hari WIB.

AC Milan sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1 dalam laga itu. Sejatinya, Como buka pertandingan dengan apik. Mereka unggul lebih dahulu lewat aksi Lucas Da Cunha pada menit ke-33.

Gol Como tak bisa dibalas satu kali pun oleh AC Milan di sepanjang babak pertama. Tetapi, di babak kedua, AC Milan bangkit. Dua gol tercipta lewat aksi Christian Pulisic (53’) dan Tijjani Reijnders (75’) yang membuat AC Milan berbalik unggul 2-1.

Setelah itu, duel berjalan panas. Bahkan, Como yang terus berupaya mencetak gol balasan akhirnya terpaksa bermain dengan 10 orang saja karena Dele Alli dikartu merah wasit pada menit ke-90+1.

Kemenangan atas Como membuat AC Milan kini total sudah mengemas 47 poin. Mereka pun menempati posisi ketujuh di klasemen sementara Liga Italia 2024-2025 saat ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657915/bundesliga-matchday-15-akhir-pekan-ini-jadwal-tayang-dan-link-streaming-di-vision-lei.webp
Bundesliga Matchday 15 Akhir Pekan Ini: Jadwal Tayang dan Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_foto.jpg
Ungkapan Hati Jonatan Christie Usai Tersingkir Tanpa Poin di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement