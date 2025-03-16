Hasil Liga Italia 2024-2025: AC Milan vs Como 2-1, Monza vs Parma Sama Kuat!

HASIL Liga Italia 2024-2025 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya ada duel AC Milan vs Como hingga Monza vs Parma.

Ya, ajang Liga Italia 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-29, ada empat pertandingan yang digelar di Liga Italia 2024-2025.

1. AC Milan vs Como

Salah satu laga seru yang tersaji di Liga Italia 2024-2025 semalam mempertemukan AC Milan vs Como. Laga itu digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada Minggu (16/3/2025) dini hari WIB.

AC Milan sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1 dalam laga itu. Sejatinya, Como buka pertandingan dengan apik. Mereka unggul lebih dahulu lewat aksi Lucas Da Cunha pada menit ke-33.

Gol Como tak bisa dibalas satu kali pun oleh AC Milan di sepanjang babak pertama. Tetapi, di babak kedua, AC Milan bangkit. Dua gol tercipta lewat aksi Christian Pulisic (53’) dan Tijjani Reijnders (75’) yang membuat AC Milan berbalik unggul 2-1.

Setelah itu, duel berjalan panas. Bahkan, Como yang terus berupaya mencetak gol balasan akhirnya terpaksa bermain dengan 10 orang saja karena Dele Alli dikartu merah wasit pada menit ke-90+1.

Kemenangan atas Como membuat AC Milan kini total sudah mengemas 47 poin. Mereka pun menempati posisi ketujuh di klasemen sementara Liga Italia 2024-2025 saat ini.