Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Barcelona vs Real Sociedad di Liga Spanyol 2024-2025, Klik di Sini!

Persaingan di LaLiga 2024-2025 semakin memanas! Pada matchday 26, Barcelona akan menghadapi Real Sociedad dalam laga yang diprediksi akan berlangsung sengit di Estadi Olímpic Lluís Companys.

Barcelona saat ini berusaha mempertahankan posisi puncak klasemen, sementara Real Sociedad bertekad mengantongi poin tambahan. Dengan performa impresif Barcelona musim ini, pertandingan ini dijamin penuh dengan aksi menarik dan momen-momen menegangkan.

Akankah Blaugrana meraih kemenangan di kandang, atau justru Real Sociedad yang mencuri poin berharga? Saksikan pertandingannya dan dukung tim favoritmu!

Jadwal Siaran Langsung Barcelona vs Real Sociedad di Vision+

Tanggal: Minggu, 2 Maret 2025

Minggu, 2 Maret 2025 Kick-off: 22:10 WIB

22:10 WIB Venue: Olimpiade Lluis Companys

Olimpiade Lluis Companys Channel: beIN Sports 3 Vision+

