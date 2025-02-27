Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Barcelona vs Real Sociedad di Liga Spanyol 2024-2025, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |19:38 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Barcelona vs Real Sociedad di Liga Spanyol 2024-2025, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming Barcelona vs Real Sociedad di Vision+ (Foto: FC Barcelona)
A
A
A

JAKARTA – Persaingan di LaLiga 2024-2025 semakin memanas! Pada matchday 26, Barcelona akan menghadapi Real Sociedad dalam laga yang diprediksi akan berlangsung sengit di Estadi Olímpic Lluís Companys. Jangan lewatkan duel seru ini yang bisa kamu saksikan di channel beIN Sports 3 melalui Vision+ dengan klik di sini.

Barcelona saat ini berusaha mempertahankan posisi puncak klasemen, sementara Real Sociedad bertekad mengantongi poin tambahan. Dengan performa impresif Barcelona musim ini, pertandingan ini dijamin penuh dengan aksi menarik dan momen-momen menegangkan.

Sevilla vs Barcelona. (Foto: Laliga)

Akankah Blaugrana meraih kemenangan di kandang, atau justru Real Sociedad yang mencuri poin berharga? Saksikan pertandingannya dan dukung tim favoritmu!

Jadwal Siaran Langsung Barcelona vs Real Sociedad di Vision+

  • Tanggal: Minggu, 2 Maret 2025
  • Kick-off: 22:10 WIB
  • Venue: Olimpiade Lluis Companys
  • Channel: beIN Sports 3 Vision+

Jangan lewatkan pertandingan ini dan rasakan atmosfer LaLiga yang penuh drama dan adrenalin. Streaming LaLiga 2024-2025 di Vision+. Langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!

 

