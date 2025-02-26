Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Neymar Jr Tertarik Balik ke Barcelona, tapi Terganjal karena Sosok Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |14:47 WIB
Neymar Jr Tertarik Balik ke Barcelona, tapi Terganjal karena Sosok Ini
Pemain Santos FC, Neymar Jr. (Foto; Instagram/neymarjr)
A
A
A

BINTANG Tim Nasional (Timnas) Brasil, Neymar Jr, dikabarkan tertarik untuk kembali ke Barcelona. Namun, rasanya hal tersebut agak sulit terjadi karena ada sosok yang menolak kehadiran Neymar di Barcelona, yakni Hansi Flick.

Ya, pelatih Barcelona itu dikabarkan tak memiliki keinginan sama sekali melatih Neymar. Karena itu, jika Barcelona gagal merekrut Neymar kembali, maka salah satu penyebabnya mungkin adalah Hansi Flick.

1. Neymar Ingin Kembali

Neymar diketahui pernah membela Barcelona selama empat musim, yakni pada 2013 sampai 2017. Ia pun pergi meninggalkan Barcelona karena ditebus oleh Paris Saint-Germain (PSG) dan menjadikannya pemain termahal di dunia, bahkan sampai saat ini.

Neymar cukup lama di PSG sebelum akhirnya pindah ke Liga Arab Saudi pada musim panas 2023 untuk bergabung dengan Al Hilal. Kendati demikian, karier Neymar Jr di Al Hilal berlangsung singkat karena ia banyak cedera.

Akhirnya, Al Hilal dan Neymar memutuskan untuk mengakhiri kontrak lebih cepat pada akhir Januari 2025. Menariknya, Neymar justru bergabung dengan klub masa mudanya, yakni Santos.

Neymar Jr. (Foto: Instagram/neymarjr)
Neymar Jr. (Foto: Instagram/neymarjr)

Neymar diikat selama setengah musim di klub asal Brasil tersebut. Itu berarti, usai musim 2024-2025 berakhir maka Neymar akan berstatus tanpa klub.

Kondisi itulah yang akan dimanfaatkan oleh agen Neymar, Pini Zahavi, untuk menawarkan kliennya tersebut ke Barcelona. Apalagi kondisinya Barcelona juga membutuhkan winger berpengalaman.

Sayangnya, laporan dari media-media Spanyol menyebut Flick tak mau ada Neymar di skuadnya. Jadi, pihak Neymar tampaknya harus berusaha keras meyakinkan Flick jika ingin kembali ke Barcelona

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650709/kiprah-mills-di-balik-jersey-ikonik-kontingen-indonesia-di-sea-games-2025-rcm.webp
Kiprah Mills di Balik Jersey Ikonik Kontingen Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/desire_doue_1.jpg
Daftar Peraih Penghargaan Golden Boy dari Masa ke Masa! Doue Terbaru, Tak Ada Nama Ronaldo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement