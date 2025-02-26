Neymar Jr Tertarik Balik ke Barcelona, tapi Terganjal karena Sosok Ini

BINTANG Tim Nasional (Timnas) Brasil, Neymar Jr, dikabarkan tertarik untuk kembali ke Barcelona. Namun, rasanya hal tersebut agak sulit terjadi karena ada sosok yang menolak kehadiran Neymar di Barcelona, yakni Hansi Flick.

Ya, pelatih Barcelona itu dikabarkan tak memiliki keinginan sama sekali melatih Neymar. Karena itu, jika Barcelona gagal merekrut Neymar kembali, maka salah satu penyebabnya mungkin adalah Hansi Flick.

1. Neymar Ingin Kembali

Neymar diketahui pernah membela Barcelona selama empat musim, yakni pada 2013 sampai 2017. Ia pun pergi meninggalkan Barcelona karena ditebus oleh Paris Saint-Germain (PSG) dan menjadikannya pemain termahal di dunia, bahkan sampai saat ini.

Neymar cukup lama di PSG sebelum akhirnya pindah ke Liga Arab Saudi pada musim panas 2023 untuk bergabung dengan Al Hilal. Kendati demikian, karier Neymar Jr di Al Hilal berlangsung singkat karena ia banyak cedera.

Akhirnya, Al Hilal dan Neymar memutuskan untuk mengakhiri kontrak lebih cepat pada akhir Januari 2025. Menariknya, Neymar justru bergabung dengan klub masa mudanya, yakni Santos.

Neymar diikat selama setengah musim di klub asal Brasil tersebut. Itu berarti, usai musim 2024-2025 berakhir maka Neymar akan berstatus tanpa klub.

Kondisi itulah yang akan dimanfaatkan oleh agen Neymar, Pini Zahavi, untuk menawarkan kliennya tersebut ke Barcelona. Apalagi kondisinya Barcelona juga membutuhkan winger berpengalaman.

Sayangnya, laporan dari media-media Spanyol menyebut Flick tak mau ada Neymar di skuadnya. Jadi, pihak Neymar tampaknya harus berusaha keras meyakinkan Flick jika ingin kembali ke Barcelona