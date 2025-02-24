Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Barcelona vs Atletico Madrid di Semifinal Copa del Rey 2024-2025, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |17:49 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Barcelona vs Atletico Madrid di Semifinal Copa del Rey 2024-2025, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming Barcelona vs Atletico Madrid di semifinal Copa del Rey 2024-2025 di Vision+ (Foto: FC Barcelona)
A
A
A

JAKARTA – Laga panas akan tersaji di leg pertama semifinal Copa del Rey 2024-2025 ketika Barcelona menjamu Atletico Madrid di Stadion Olimpiade Lluís Companys yang dijadwalkan pada Rabu 26 Februari pukul 03.15 WIB. Streaming Copa del Rey di VISION+ dengan klik di sini

Barcelona melaju ke semifinal dengan performa impresif. Blaugrana di bawah asuhan Hansi Flick tampil dominan. Namun, di sisi lain, Atletico Madrid juga tak kalah garang. Tim besutan Diego Simeone menampilkan ketangguhan sepanjang turnamen ini.

Barcelona vs Atletico Madrid

Pertarungan ini akan menjadi ujian sejati bagi kedua tim. Akankah Barcelona memanfaatkan keunggulan bermain di kandang untuk mengamankan kemenangan, atau justru Atletico Madrid yang akan mencuri hasil positif sebagai bekal berharga di leg kedua? Jawabannya akan tersaji dalam duel penuh gengsi ini di Copa del Rey 2024-2025.

Simak Jadwal Siaran Langsung Barcelona vs Atletico Madrid di VISION+:

  • Tanggal: Rabu, 26 Februari 2025
  • Kick-off: 03:15 WIB
  • Venue: Stadion Olimpiade Lluís Companys
  • Channel: SOCCER channel VISION+

Dukung tim jagoan kamu dengan streaming Copa del Rey dan pertandingan olahraga kelas dunia lainnya di VISION+ pakai handphone Motorola. Gak hanya pengalaman nonton jadi makin asyik, kamu juga bisa dapetin Vision+ Premium hingga senilai Rp365.000. Gimana caranya? Cukup beli Motorola seri Moto G 45 5G.

 

Halaman:
1 2
      
