Hasil Barcelona vs Atletico Madrid di Semifinal Copa del Rey 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir Sama Kuat 4-4

BARCELONA – Barcelona gagal memanfaatkan laga kandangnya dengan baik saat menjamu Atletico Madrid di leg pertama semifinal Copa del Rey 2024-2025, pada Rabu (26/2/2025) dini hari WIB. Bermain di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona tepatnya tertahan 4-4 oleh tamu.

Ya, hujan gol tercipta di markas Barcelona pada leg pertama Copa del Rey 2024-2025. Pertandingan yang ketat itu menghasilkan delapan gol yang sayangnya merugikan Barcelona.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada awalnya, Barcelona dikejutkan dengan gol cepat Atletico. Laga baru berjalan satu menit, Atletico sudah berhasil unggul lewat Julian Alvarez.

Tak cukup sampai situ, lima menit berselang, tepatnya pada menit ke-6, Atletico berhasil menambah keunggulan. Gol kedua Atletico itu diciptakan oleh Antoine Griezmann.

Tertinggal 0-2, Barcelona pun berusaha bangkit. Gol balasan dari Barcelona pun akhirnya diciptakan oleh Pedri ketika laga memasuki menit ke-19.

Barcelona vs Atletico. (Foto: Instagram/atleticodemadrid)

Hebatnya, Barcelona semakin gacor semenjak gol Pedri. Tak heran di menit ke-21, Pau Cubarsi dapat mencetak gol dan membuat kedudukan kembali imbang 2-2.

Barcelona pun menutup babak pertama dengan keunggulan karena sebelum wasit meniupkan pertandingan babak pertama usai, Inigo Martinez berhasil mencetak gol di menit 41. Gol itu membuat Barcelona unggul 3-2.