Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kunci Sukses Bintang Timur Surabaya Menang Telak atas Unggul FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |05:55 WIB
Kunci Sukses Bintang Timur Surabaya Menang Telak atas Unggul FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025
Suasana laga Unggul FC vs Bintang Timur Surabaya. (Foto: FFI)
A
A
A

JAYAPURA - Pelatih Bintang Timur Surabaya, Diego Rios Gayoso menyebut kunci sukses kemenangan timnya atas Unggul FC di laga lanjutan Pro Futsal League (PFL) Indonesia 2024-2025 adalah mampu tampil konsisten. Berkat tampil konsisten, tim yang akrab disebut BTS itu mampu bermain lebih baik hingga akhirnya menang dengan skor 6-3.

1. Kunci Sukses

Ya, BTS sukses menghajar Unggul FC 6-3 dalam derby Jawa Timur (Jatim) di Istora Papua Bangkit, pada Minggu 23 Februari 2025. Dalam kemenangan itu, Diego Rios Gayoso, menegaskan timnya tampil dominan sepanjang pertandingan dan menunjukkan mentalitas yang kuat.

"Selamat untuk tim. Akhir pekan yang sangat baik dengan enam poin. Kami mendominasi pertandingan. Di babak pertama, kami sempat membuat dua kesalahan yang berujung pada dua gol untuk Unggul FC, tetapi tim tetap percaya diri dan mampu membalikkan keadaan," kata Diego usai pertandingan, dikutip Senin (24/2/2025).

Menurut Diego, BTS mendominasi permainan, baik dalam bertahan maupun dalam situasi bola mati. Ia juga memuji konsistensi timnya di babak kedua, di mana mereka lebih minim kesalahan dan mengontrol jalannya pertandingan dengan baik.

"Tim sangat konsisten. Tidak banyak melakukan kesalahan. Mengalirkan bola dengan baik sesuai waktu yang tepat untuk BTS. Bertahan dengan solid. Power play kami juga sangat baik. Pertandingan ini sangat lengkap. Kemenangan ini sangat penting untuk kepercayaan diri tim," tambahnya.

2. Jalannya Pertandingan

Unggul FC vs Bintang Timur Surabaya (Foto: Instagram/@bintangtimur_surabaya)
Unggul FC vs Bintang Timur Surabaya (Foto: Instagram/@bintangtimur_surabaya)

BTS langsung tampil agresif sejak awal laga. Mochammad Iqbal Rahmatullah Iskandar membuka keunggulan dengan dua gol cepat pada menit ke-3 dan 8, membawa BTS unggul 2-0.

Unggul FC Malang tidak tinggal diam. Andres Josue Teran Bastidas membalas dengan dua gol beruntun di menit ke-10 dan 11, menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

BTS kembali menunjukkan dominasinya setelah Muhammad Rizki Xavier mencetak gol di menit ke-12. Unggul FC merespons dengan gol dari Achmad Vicky Irawan di menit ke-14, membuat skor kembali imbang 3-3.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/49/1649861/profil-varo-mario-pembalap-muda-calon-bintang-yamaha-cup-race-2025-mzb.webp
Profil Varo Mario, Pembalap Muda Calon Bintang Yamaha Cup Race 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/francesco_bagnaia.jpg
Legenda MotoGP Beri Francesco Bagnaia Rumus Jitu untuk Menggila Musim Depan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement