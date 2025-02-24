Kunci Sukses Bintang Timur Surabaya Menang Telak atas Unggul FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025

JAYAPURA - Pelatih Bintang Timur Surabaya, Diego Rios Gayoso menyebut kunci sukses kemenangan timnya atas Unggul FC di laga lanjutan Pro Futsal League (PFL) Indonesia 2024-2025 adalah mampu tampil konsisten. Berkat tampil konsisten, tim yang akrab disebut BTS itu mampu bermain lebih baik hingga akhirnya menang dengan skor 6-3.

1. Kunci Sukses

Ya, BTS sukses menghajar Unggul FC 6-3 dalam derby Jawa Timur (Jatim) di Istora Papua Bangkit, pada Minggu 23 Februari 2025. Dalam kemenangan itu, Diego Rios Gayoso, menegaskan timnya tampil dominan sepanjang pertandingan dan menunjukkan mentalitas yang kuat.

"Selamat untuk tim. Akhir pekan yang sangat baik dengan enam poin. Kami mendominasi pertandingan. Di babak pertama, kami sempat membuat dua kesalahan yang berujung pada dua gol untuk Unggul FC, tetapi tim tetap percaya diri dan mampu membalikkan keadaan," kata Diego usai pertandingan, dikutip Senin (24/2/2025).

Menurut Diego, BTS mendominasi permainan, baik dalam bertahan maupun dalam situasi bola mati. Ia juga memuji konsistensi timnya di babak kedua, di mana mereka lebih minim kesalahan dan mengontrol jalannya pertandingan dengan baik.

"Tim sangat konsisten. Tidak banyak melakukan kesalahan. Mengalirkan bola dengan baik sesuai waktu yang tepat untuk BTS. Bertahan dengan solid. Power play kami juga sangat baik. Pertandingan ini sangat lengkap. Kemenangan ini sangat penting untuk kepercayaan diri tim," tambahnya.

2. Jalannya Pertandingan

Unggul FC vs Bintang Timur Surabaya (Foto: Instagram/@bintangtimur_surabaya)

BTS langsung tampil agresif sejak awal laga. Mochammad Iqbal Rahmatullah Iskandar membuka keunggulan dengan dua gol cepat pada menit ke-3 dan 8, membawa BTS unggul 2-0.

Unggul FC Malang tidak tinggal diam. Andres Josue Teran Bastidas membalas dengan dua gol beruntun di menit ke-10 dan 11, menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

BTS kembali menunjukkan dominasinya setelah Muhammad Rizki Xavier mencetak gol di menit ke-12. Unggul FC merespons dengan gol dari Achmad Vicky Irawan di menit ke-14, membuat skor kembali imbang 3-3.