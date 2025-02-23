Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Halus FC Dihantam Pangsuma FC 0-4

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |20:31 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Halus FC Dihantam Pangsuma FC 0-4
Pangsuma FC menang telak 4-0 atas Halus FC di Pro Futsal League 2024-2025 (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)
JAYAPURA – Halus FC menelan kekalahan telak 0-4 dari Pangsuma FC dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu dimainkan di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Minggu (23/2/2025) malam WIB.

Pangsuma FC mampu mencetak gol cepat pada awal babak pertama melawan Halus FC. Kepastian itu setelah Iqbal Aliefian mampu menjebol gawang lawan pada menit ke-1.

Pangsuma FC Kalbar foto pfl

Gol itu membuat Halus FC bermain lebih agresif, Pasalnya, mereka berusaha membalas gol, tetapi pertahanan tim lawan cukul solid sejauh ini.

Pangsuma FC berhasil menambah pundi-pundi golnya ke gawang tim asal Jakarta. Kali ini gol tim tersebut dicetak oleh M Nizar yang membawa timnya unggul 2-0 atas Halus FC.

Tertinggal dua gol tidak menghilang semangat Halus FC dalam usaha mencetak gol. Akan tetapi, beberapa peluang yang diciptakan mereka belum kunjung berbuah manis.

 

