Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Halus FC Dihantam Pangsuma FC 0-4

JAYAPURA – Halus FC menelan kekalahan telak 0-4 dari Pangsuma FC dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu dimainkan di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Minggu (23/2/2025) malam WIB.

Pangsuma FC mampu mencetak gol cepat pada awal babak pertama melawan Halus FC. Kepastian itu setelah Iqbal Aliefian mampu menjebol gawang lawan pada menit ke-1.

Gol itu membuat Halus FC bermain lebih agresif, Pasalnya, mereka berusaha membalas gol, tetapi pertahanan tim lawan cukul solid sejauh ini.

Pangsuma FC berhasil menambah pundi-pundi golnya ke gawang tim asal Jakarta. Kali ini gol tim tersebut dicetak oleh M Nizar yang membawa timnya unggul 2-0 atas Halus FC.

Tertinggal dua gol tidak menghilang semangat Halus FC dalam usaha mencetak gol. Akan tetapi, beberapa peluang yang diciptakan mereka belum kunjung berbuah manis.