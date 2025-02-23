JAYAPURA – Bintang Timur Surabaya menang telak 6-3 atas Unggul FC Malang dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu dimainkan di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Minggu (23/2/2025) sore WIB.
Bintang Timur Surabaya tampil agresif sejak awal laga. Pasalnya, mereka langsung menggempur pertahanan Unggul FC Malang agar dapat mencetak gol cepat.
Usaha keras Bintang Timur Surabaya berbuah manis. Kepastian itu setelah mereka mampu unggul lewat gol Iqbal Iskandar pada menit ke-4 dan 8.
Unggul FC tidak tinggal diam begitu saja. Tim asal Malang itu juga mampu mencetak dua gol dalam kurun waktu berdekatan, yakni lewat Josue Teran pada menit ke-10 dan 11.
Bintang Timur Surabaya langsung merespons gol tersebut. Hal itu ditandai mereka mampu mencetak gol kali ini diciptakan oleh Rizki Xavier pada menit ke-13.