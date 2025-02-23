Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Bantai Unggul FC 6-3

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |18:07 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Bantai Unggul FC 6-3
Bintang Timur Surabaya menang telak 6-3 atas Unggul FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: Instagram/@bintangtimur_surabaya)
JAYAPURA Bintang Timur Surabaya menang telak 6-3 atas Unggul FC Malang dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu dimainkan di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Minggu (23/2/2025) sore WIB.

Bintang Timur Surabaya tampil agresif sejak awal laga. Pasalnya, mereka langsung menggempur pertahanan Unggul FC Malang agar dapat mencetak gol cepat.

Unggul FC vs Bintang Timur Surabaya (Foto: Instagram/@bintangtimur_surabaya)
Unggul FC vs Bintang Timur Surabaya (Foto: Instagram/@bintangtimur_surabaya)

Usaha keras Bintang Timur Surabaya berbuah manis. Kepastian itu setelah mereka mampu unggul lewat gol Iqbal Iskandar pada menit ke-4 dan 8.

Unggul FC tidak tinggal diam begitu saja. Tim asal Malang itu juga mampu mencetak dua gol dalam kurun waktu berdekatan, yakni lewat Josue Teran pada menit ke-10 dan 11.

Bintang Timur Surabaya langsung merespons gol tersebut. Hal itu ditandai mereka mampu mencetak gol kali ini diciptakan oleh Rizki Xavier pada menit ke-13.

 

