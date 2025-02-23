Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Black Steel FC Menang Comeback 2-1 Lawan Rafhely FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |15:05 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Black Steel FC Menang <i>Comeback</i> 2-1 Lawan Rafhely FC
Black Stel FC menang 2-1 atas Rafhely FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)
A
A
A

JAYAPURA – Black Steel FC menang comeback atas Rafhely FC dengan skor 2-1 dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu dimainkan di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Minggu (23/2/2025) siang WIB.

Kedua tim bermain agresif sejak menit awal dengan saling jual beli serangan. Rafhely FC mendapat peluang emas lewat tendangan keras Romadon Ibrahim yang masih bisa ditepis kiper Black Steel FC, Rodrigo Matheus.

black steel fc vs kuda laut nusantara foto black steel

Rafhely FC berhasil mengejutkan Black Steel FC lewat aksi ciamik yang dilakukan Hari Yunandar. Sebab, tendangan yang dilesakkan Hari tak mengenai kaki Samuel Amos sehingga membuat Rafhely FC unggul dengan skor 1-0.

Black Steel FC punya peluang emas untuk bisa menyamakan kedudukan karena dapat hadiah penalti. Tapi sayang, tendangan Ardiansyah Nur masih bisa ditepis kiper Rafhely FC. Meski begitu, Black Steel FC terus mencari celah untuk bisa mencetak gol penyama kedudukan.

Akan tetapi, Rafhely FC bermain cukup solid. Tim asal Padang itu bahkan juga terus memberikan ancaman ke gawang Black Steel FC. Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta dan Rafhely FC unggul 1-0 di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/51/1649711/atlet-bulu-tangkis-indonesia-fajar-alfian-menikah-dengan-firly-assyifa-ckw.webp
Atlet Bulu Tangkis Indonesia Fajar Alfian Menikah dengan Firly Assyifa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/pelatih_psim_yogyakarta_jean_paul_van_gastel.jpg
Pelatih PSIM Sebut Atmosfer SUGBK Selevel Stadion Raksasa Eropa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement