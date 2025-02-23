Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Black Steel FC Menang Comeback 2-1 Lawan Rafhely FC

JAYAPURA – Black Steel FC menang comeback atas Rafhely FC dengan skor 2-1 dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu dimainkan di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Minggu (23/2/2025) siang WIB.

Kedua tim bermain agresif sejak menit awal dengan saling jual beli serangan. Rafhely FC mendapat peluang emas lewat tendangan keras Romadon Ibrahim yang masih bisa ditepis kiper Black Steel FC, Rodrigo Matheus.

Rafhely FC berhasil mengejutkan Black Steel FC lewat aksi ciamik yang dilakukan Hari Yunandar. Sebab, tendangan yang dilesakkan Hari tak mengenai kaki Samuel Amos sehingga membuat Rafhely FC unggul dengan skor 1-0.

Black Steel FC punya peluang emas untuk bisa menyamakan kedudukan karena dapat hadiah penalti. Tapi sayang, tendangan Ardiansyah Nur masih bisa ditepis kiper Rafhely FC. Meski begitu, Black Steel FC terus mencari celah untuk bisa mencetak gol penyama kedudukan.

Akan tetapi, Rafhely FC bermain cukup solid. Tim asal Padang itu bahkan juga terus memberikan ancaman ke gawang Black Steel FC. Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta dan Rafhely FC unggul 1-0 di babak pertama.