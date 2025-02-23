Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Tampil Menggila, Cosmo JNE Bantai Tiga Radja United 11-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |12:41 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Tampil Menggila, Cosmo JNE Bantai Tiga Radja United 11-1
Suasana laga Cosmo JNE vs Tiga Radja United di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
JAYAPURA - Cosmo JNE Jakarta sukses membantai Tiga Radja United di laga lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Minggu (23/2/2025) siang WIB. Bermain di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Cosmo JNE yang tampil menggila sukses menang telak dengan skor 11-1 atas lawannya tersebut.

Dengan kemenangan itu, Cosmo JNE berhasil mengamankan tiga poin penting. Setidaknya Cosmo JNE menutup putaran pertama Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 di lima besar.

Jalannya Pertandingan

Cosmo JNE tampil menekan sejak menit awal. Hasilnya, tim asal Jakarta itu sukses membuka keran golnya lewat tendangan Seiya yang tak mampu dibendung kiper Tiga Radja United.

Kemudian tak berselang lama, Cosmo JNE kembali menambah pundi-pundi golnya lewat Roby Hilman. Setelah itu, pertandingan sempat berjalan cukup sengit karena Tiga Radja United terlihat mulai menemukan irama permainannya.

Akan tetapi, Cosmo JNE masih mampu mendobrak pertahanan lawannya. Mereka sukses memperlebar keunggulan atas Tiga Radja United menjadi 3-0 lewat gol yang kembali dicetak Roby Hilman.

Cosmo JNE vs Tiga Radja United. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
Cosmo JNE vs Tiga Radja United. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Tiga Radja United semakin sulit untuk keluar dari situasi yang ada. Pasalnya, Cosmo JNE semakin nyaman dalam melancarkan serangannya. Benar saja, mereka berhasil menambah keunggulannya lewat gol Andri Kustiawan yang sekaligus membawa timnya unggul 4-0 di babak pertama.

Usai turun minum, Cosmo JNE bermain lebih agresif ketimbang babak pertama. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan oleh Israr Megantara cs. Hasilnya, mereka berhasil menambah keunggulan lewat gol Refian.

 

