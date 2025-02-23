Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 204-2025: Terkam Mongcongbulo FC 4-1, Fafage Banua Juara Putaran Pertama

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |10:56 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 204-2025: Terkam Mongcongbulo FC 4-1, Fafage Banua Juara Putaran Pertama
Suasana laga Fafage Banus vs Mongcongbulo FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
JAYAPURA - Kemenangan penting diraih Fafage Banua atas Moncongbulo FC di laga lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Minggu (23/2/2025) pagi WIB. Bermain di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Fafage Banua tepatnya menang dengan skor meyakinkan 4-1.

Berkat kemenangan itu, Fafage Banua makin nyaman di puncak klasemen sementara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Malahan Fafage Banua resmi menjadi juara di putaran pertama Pro Futsal League Indonesia musim ini.

Jalannya Pertandingan

Kedua tim bermain sengit sejak menit awal. Fafage Banua tampil lebih dominan ketimbang Moncongbulo. Akan tetapi, mereka masih kesulitan untuk menembus pertahanan solid yang dibangun anak-anak Moncongbulo.

Sampai laga berjalan 10 menit tidak ada gol yang tercipta. Moncongbulo mencoba memberikan perlawanan kepada Fafage Banua dengan bermain power play. Peluang-peluang pun mampu tercipta tapi semua itu masih bisa diantisipasi oleh Muhammad Albagir.

Hingga akhirnya, Fafage Banua sukses memecah kebuntuannya lewat gol Ari Ramdani. Tak lama berselang, Ari nyaris kembali menjebol gawang Moncongbulo setelah tendangannya membentur mistar gawang.

Fafage Banua vs Moncongbulo FC
Fafage Banua vs Moncongbulo FC

Moncongbulo bermain power play di sisa waktu babak pertama. Skema itu membuahkan hasil manis karena mereka sukses menyamakan kedudukan di akhir babak pertama lewat sontekan Jordy. Alhasil, kedua tim bermain imbang 1-1 untuk sementara.

Usai turun minum, kedua tim tidak menurunkan irama permainannya. Fafage Banua tampil lebih agresif dalam melancarkan serangannya ke pertahanan Moncongbulo.

 

